Rozdali ceny PROKOP. Pozrite si najlepšie slovenské PR projekty

24.01.2020, 10:33 | Vladimíra Orgoňová | © 2020 News and Media Holding

Asociácia Public Relations na Slovensku udelila desiaty raz udelila ceny v národnej súťaži PR prpjektov PROKOP. Najviac ocenení získala agentúra Seesame.

O najlepší PR projekt na Slovensku PROKOP 2019 agentúry a zadávatelia registrovali 128 prác, čo bol historicky najvyšší počet. Celkovo sa zapojilo vo všetkých dvanástich súťažných kategóriách 39 prihlasovateľov.

Do užšieho výberu postúpilo 64 prác a ocenených bolo nakoniec 35. V hlavných kategóriách 26 a deväť v špeciálnych. V ôsmich hlavných kategóriách udelili deväť prvých miest, z toho dve v kategórii B2B PR.

Prvé miesto získala Kofola ČeskoSlovensko v spolupráci s 1st Class Agency za Projekt Kamilka v kategórii Corporate Communications.

V kategórii B2B bodovali O2 Slovakia s projektom Pripravte sa na eKasu a AMI Communications pre klienta Metro C&C – Metro Zero Waste.

Agentúra Seesame v spolupráci s Elite Solutions a ZenithMedia v kategórii Business to Consumer PR (B2C) pre klienta O2 Slovakia získala prvé miesto za projekt #Nebuďpirát. Seesame získal prvé miesto aj v kategórii Digital and Social Media za projekt Checkbot.

SKPR Strategies v spolupráci s Respect APP, GoodIdeas boli ocenení za projekt Prijateľní.sk pre OZ Divé maky.

Prvé miesto získala aj agentúra Wiktor Leo Burnett v spolupráci s Poštovou bankou za prácu Dress Release v kategórii Internal Communication.

Zvíťazili aj 1st Class Agebcy v spolupráci s Respect APP za projekt Daň z potravín pre Slovenskú alianciu moderného obchodu v kategórii Krízová komunikácia/Issues management a Neopublic v kategórii Politická komunikácia, politické PR, Public Affairs pre Slovenské združenie pre značkové výrobky za projekt Nekur Fejky.

V štyroch špeciálnych kategóriách boli udelené dve prvé miesta. Tie získala Zaraguza v spolupráci s Wavemaker a Promea Communication za projekt Pohoda BEZ pre Slovenskú sporiteľňu v kategórii Event PR a Oliver agency v spolupráci s Getlikea pre Not in our town, Post Bellum za prácu #OciPrePlac v kategórii Spoločenská zodpovednosť, filantropia a PR pre neziskové organizácie.