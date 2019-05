Rodina, ženy, garáž. Velitsovci a ďalší lákajú v kampani na návrat z cudziny

21.05.2019, 18:45 | reb | © 2019 News and Media Holding

Novovzniknutá iniciatíva Vráťsa.sk spustila kampaň, ktorou chce prilákať Slovákov žijúcich v zahraničí naspäť domov. Súčasťou sú aj spoty s úspešnými krajanmi. Tí pripomínajú dôvody, pre ktoré sa oplatí odísť z cudziny a znova žiť v rodnej krajine. Za komunikáciou aj kampaňou stojí agentúra Seesame.

Ako približuje iniciatíva, podľa odhadov odišlo za posledných 15 rokov do zahraničia približne 300-tisíc Slovákov. Najčastejšie ide o vysokokvalifikovaných ľudí, ktorí zamestnávateľom na Slovensku chýbajú. Vráťsa.sk pripomína aj ponukou pracovných pozícií v biznise, verejnej správe a neziskovom sektore.

„Slováci žijúci v zahraničí sa stavajú k návratu na Slovensko neutrálne až pozitívne,“ hovorí Viktória Skřivánková z neziskovej organizácie Leaf, ktorá pracuje so Slovákmi v zahraničí a upevňuje ich kontakt s domovom. Dodáva, že od návratu domov ich odrádza korupcia, radikalizácia spoločnosti, netolerancia voči inakosti a nízka životná úroveň.

Leaf však v uplynulom období zaznamenal posun v rozmýšľaní Slovákov vonku voči svojej domovskej krajine. „Vnímajú, že Slovensko sa mení. Všímajú si zvýšenú občiansku angažovanosť v uplynulom roku a motivuje ich to k návratu,“ vysvetľuje zmeny V. Skřivánková.

Z prieskumu medzi Slovákmi v zahraničí, ktorý Leaf realizoval v októbri 2018, vyplynulo, že až 54 percet z nich by k návratu motivovala zmena politickej kultúry na Slovensku. Nasledujú ju kariérne príležitosti (47 %) a lepšie služby štátu (44 %).

Organizácia preto spojila biznis, verejnú správu, samosprávu a neziskový sektor, aby sa pokúsila vrátiť šikovných ľudí domov. Iniciatívu Vráťsa.sk založili spolu so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Americkou obchodnou komorou na Slovensku (AmCham).

Komunikačná kampaň pracuje so známymi aj menej známymi ľuďmi, ktorí sa vrátili zo zahraničia alebo ostali doma, aby pomohli meniť krajinu. Iniciatíva pripomína, že chce obrátiť národné klišé na príležitosti. Preto hovorí Petra Kotuliaková z organizácie Aj Ty v IT, ktorá pomáha dostať viac žien do technologického sektora, aby sa Slováci vracali kvôli ženám“.

Rodinu ako dôvod návratu zas pripomínajú bratia Peter a Martin Velitsovci, ktorí v Púchove rozbehli rodinný biznis. Na prácu s peniazmi láka Pamela Babuščáková z Tatra Banky. Na čučoriedky láka Barbora Figľušová z farmy Čučoriedkovo.

Komunikačným partnerom iniciatívy a autorom kampane je agentúra Seesame. „Z prieskumov a fokusiek vidíme, že našich ľudí v zahraničí ťahá domov srdiečko - rodina, príroda, domovina či priatelia,“ vysvetľuje Peter Jančárik, Head of Social Impact Team agentúry.

„Napriek tomu sa väčšina z nich nevráti, lebo si nevie predstaviť praktické fungovanie v krajine. Nevidí zmysluplnú kariéru, ohodnotenie, príležitosti rásť. V kampani sme sa preto rozhodli spojiť emočné dôvody s reálnym uplatnením doma,“ dodáva P. Jančárik.

Aktuálne je na webe päť príbehov, postupne budú pribúdať ďalšie. Návštevníci na nej nájdu aj praktický návod k návratu a factsheet o sektoroch a trhu práce na Slovensku. Prvými partnermi projektu sa stali O2 Slovensko, Swiss Re, Tatra Banka, Cisco a White&Case.