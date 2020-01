Reklamu za milióny budú mať na Super Bowle aj Trump a Bloomberg

08.01.2020, 18:22 | reb | © 2020 News and Media Holding

O necelý mesiac sa uskutoční finále americkej národnej futbalovej ligy zvané Super Bowl. Priamy prenos z tejto športovej udalosti je pravidelne najsledovanejším televíznym programom roka a zodpovedá tomu aj dopyt po reklamnom priestore. Tento rok majú mať svoj spot aj politickí predstavitelia, a to rovno americký prezident Donald Trump a jeho možný volebný súper Michael Bloomberg.

Reklamný priestor počas obľúbeného športového prenosu, ktorý sa uskutoční vo februári, bol vypredaný už koncom minulého roka.

Túto sezónu sa minul rýchlo, aj keď nejde o malý výdavok – 30 sekúnd reklamy si mohli značky tentoraz zakúpiť za sumu od piatich do 5,6 milióna dolárov.

Svoje miesto si poistil aj finančný a mediálny magnát M. Bloomberg, ktorý vlastní napríklad mediálnu spoločnosť Bloomberg L.P. a aktuálne je jedným zo 14 uchádzačov o nomináciu demokratov na post prezidenta USA.

Cieľom je vyzvať Trumpa

Hovorca jeho kampane Michael Frazier pre The New York Times uviedol, že vlastnou reklamou počas Super Bowlu sa chce bývalý starosta New Yorku „dostať pod kožu“ D. Trumpovi.

„Táto reklama je

