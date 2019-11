Pošlite klaunov do nemocnice, vyzývajú Kronerová aj Gordulič

19.11.2019, 13:04 | reb | © 2019 News and Media Holding

Občianske združenie Červený nos Clowndoctors spustilo kampaň na podporu online darovania, ktorej hlavným cieľom je získať nových podporovateľov. Prebiehať bude prevažne v digitále. Jej súčasťou je nový spot, videá so známymi osobnosťami a tiež online bannery. Kreatívnu ideu kampane, ktorá sa hrá so slovíčkom „poslanie“, pripravila agentúra Mark BBDO.

Hlavným motívom je posielanie radosti v spojení s poslaním Červeného nosa a zdravotných klaunov. Kampaň bude vyzývať, aby ľudia poslali klaunov do nemocnice, teda aby prostredníctvom poslania príspevku poslali radosť deťom do nemocníc. A tak to môže byť aj ich poslanie.

Kľúčové slovo „Poslanie“ je v kampani použité hlavne v súvislosti s poslaním príspevku, ale aj v súvislosti so životným poslaním – tento motív je podporený aj vo videách s osobnosťami.

Pridal sa aj vedec a sestrička

Okrem známych mien, ako sú herečka Zuzana Kronerová a komik Ján Gordulič, predstavia svoje poslanie aj dve osobnosti zo sveta vedy a zdravotníctva.

Prvou je Martina Dubovcová, vedúca sestra na Psychiatrickej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin, držiteľka titulu Slovenka roka 2019 v kategórii zdravotníctva a Bieleho srdca za rok 2018.

Ďalším je vedec Pavol Čekan, ktorý vyvíja technológiu na zlepšenie diagnostiky rakoviny. Na Slovensku sa stal vlani najlepším mladým inovatívnym podnikateľom roka.

Videá s osobnosťami produkčne zabezpečila agentúra Marla Productions. Osobnosti účinkovali bez nároku na honorár.

Kreatívnu ideu kampane pripravila

