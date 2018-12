O2 opäť vkusne pripomenulo slobodu a zvíťazilo v Kampani mesiaca

27.12.2018, 08:35 | Mediálne.sk

O2 sa už tretí rok po sebe doslova vyhralo s výročím Nežnej revolúcie. Najmä mladším generáciám značka pripomína, aké dôležité bolo vybojovať si slobodu. Tento rok dostali priestor ľudia, ktorí sa za ňu odvážne postavili na námestiach slovenských miest. Cítiť v tom aj odkaz na tohtoročné dianie na Slovensku, ktoré našincov do ulíc vyhnalo opäť. Koncept aj tentoraz pripravila agentúra Triad Advertising.

VÍŤAZNÁ KAMPAŇ – NOVEMBER 2018 Tváre slobody – O2

Agentúra: Triad Advertising Viac o kampani sa dočítate nižšie. 2. miesto Skutočný darček Zdroj: Človek v ohrození Hodnotenie: 7,18 / 10 bodov

Agentúra: in-house + Ideas by Echo 3. miesto Regál pre zdroje rigorózky Hodnotenie: 6,38 / 10 bodov

Agentúra: Diorama Bodové hodnotenie Kampane mesiaca (max. počet bodov 10) Kampaň Odborná porota Verejnosť Agentúry Spolu #prepacmekac – Burger King 5,66 5 6,38 5,68 Tváre slobody – O2 7 7,88 8 7,38 Hokej v dobrých rukách – Dr. Max 3,33 5 5,5 4,1 Dobré a zodpovedné Vianoce – Slovenská sporiteľňa 6,33 6 5,75 6,15 Dal som to – Vagus 6 5,63 4,75 5,68 Daň z potravín – Slovenská asociácia moderného obchodu 4,33 5,13 5 4,63 Vianoce, o akých sa vám ani nesnívalo – COOP Jednota 5,67 7,75 6 6,15 Giving Tuesday – Nadácia Pontis 6,33 5,25 4,33 5,72 Skutočný darček – Človek v ohrození 7,67 6,88 6 7,18 CSR projekty – Lidl 4 5,63 4,67 4,46 Dosť bolo omáčok – Kariéra.sk 2,67 5,25 5 3,65 Regál pre zdroje rigorózky – Möbelix 7 6,13 4,75 6,38 The Gift – Miklosko Fashion Design 6 5,13 5,33 5,69 Follow za foLove – Dobrý Anjel 6 6,75 4,67 5,88 Dlhujeme im to – Transparency International Slovakia 4,33 5,75 5 4,75 Pozn.: v hodnotení je podľa pravidiel váha hlasov porota – verejnosť – agentúry v pomere 3:1:1.

Keď chce značka ukázať, že sloboda je dôležitá a myslí to vážne

O2 si aj tento rok pripomenulo výročie Nežnej revolúcie. Operátor chcel tentoraz poďakovať tým, ktorí pred 29 rokmi stáli na námestiach a bojovali za slobodu a demokraciu. Súčasťou konceptu bola tematická webstránka, na ktorej sa do 17. novembra zbierali príbehy jednotlivcov z demonštrácií.

Výročie revolúcie využila spoločnosť na krátkodobú kampaň tretí rok po sebe. Spojenie s touto udalosťou považuje O2 za vhodnú príležitosť. „V O2 už dlho cítime zodpovednosť za spoločnosť, v ktorej podnikáme a veľmi nás pred tromi rokmi prekvapil prieskum, podľa ktorého mladí Slováci a Česi už dnes vôbec nevedia, prečo je 17. november štátny sviatok. Chceli sme predovšetkým prispieť k tomu, aby sme to aspoň v nejakej miere zmenili a prispeli k edukácii mladej generácie. Veríme, že sa nám aspoň trochu podarilo upriamiť pozornosť na to, že deň, kedy sme získali slobodu a demokraciu, by sme si mali stále aktívne pripomínať,“ hovorí vedúca marketingovej komunikácie O2 Lucia Petrášová.

O2 v kampani akcentuje, že otázka slobody je vo všeobecnosti pre značku dôležitá. Tento rok sa zamerala aj na dôležitosť slobody tlače, ktorej na jar venovali špeciálne samizdatové vydanie magazínu Sóda. „Veríme, že by sme nemali skĺznuť do toho, že to, čo máme teraz, budeme brať ako samozrejmosť, či už je to možnosť vyjadriť slobodne svoj názor alebo voľne cestovať,“ hovorí L. Petrášová.

O2 tento rok na výročie revolúcie posielalo aj spomienkové esemesky obyvateľom miest, kde sa v roku 1989 konali zhromaždenia na námestiach. Celkovo tak odišlo takmer 90-tisíc správ. Značka si 17. novembra zvykla posielať aj SMS správy pri prekročení hraníc, čo bolo pred revolúciou trestné. Takúto správu tento rok dostalo vyše 50-tisíc zákazníkov operátora.

Tradičnou aktivitou je tiež zapínanie „virtuálnej opony“ na zahraničných weboch, čím O2 takisto pripomína, že takéto možnosti v minulosti predošlé generácie nemali. Technologicky ide o jednoduché riešenie – presmerovanie nezabezpečených webov na kampaňovú stránku operátora. Tento rok sa ďakovacia stránka zobrazila vyše 50-tisíc ľuďom.

V rámci tohtoročnej kampane vznikla aj pieseň Tváre slobody skupiny Ultrazvuk, teda raperov Veca a Tona S. s hosťujúcou speváčkou Zuzanou Mikulcovou, videoklip mala na starosti agentúra Oliver.Agency. Na Facebooku a Youtube zaznamenal vyše 175-tisíc videní.

Hrdinom novembra ďakovala značka aj v O2 predajniach, a to prostredníctvom posterov a plazma obrazoviek. Súčasťou kampane boli aj čítané ďakovné oznamy v rádiách, brandingy, bannery či hashtag #slobodaniejesamozrejmost. O2 komunikovalo masívnejšie v online, vytvorilo však aj špeciálne vydanie časopisu Sóda, ktoré distribuovalo aj do dopravných prostriedkov.

Ku kampani O2 prizvalo aj ďalšie značky. „Celkovo sme tento rok kampaňou mali aj vďaka partnerom a osobnostiam, ktoré sa k nej pridali, približne trojmiliónový zásah. Veľkú väčšinu ľudí sme oslovili najmä cez sociálne siete,“ dopĺňa L. Petrášová.

Kampane k výročiu Nežnej revolúcie majú imidžový charakter, spolu s inými aktivitami majú dlhodobo budovať parametre značky – O2 realizuje aj aktivity ako podpora ocenenia Biela vrana či Férová nadácia O2 – a preto sa ťažko vyhodnocujú samostatne, no niečo dáta predsa len naznačujú.

„Po poslednej kampani k 17. novembru nám výrazne vzrástol parameter Net Promoter Score (miera odporúčania značky priateľom či kolegom, pozn. Mediálne.sk),“ uvádza L. Petrášová. „Dlhodobo máme podľa našich meraní spomedzi konkurencie najlepšie výsledky v parametroch ‚láska k značke‘ a ‚zvažovanie značky‘. Zároveň, prirodzene, dlhodobo skórujeme v parametri férovosti, ktorá je našou kľúčovou hodnotou,“ pokračuje L. Petrášová.

„Veríme, že práve aktivity ako Tváre slobody nám pomáhajú túto hodnotu úprimne a uveriteľne odkomunikovať. Základom však stále zostáva férovosť v produktovej sfére, bez ktorej by naše CSR aktivity mohli byť vnímané len ako pekné klišé,“ dodáva vedúca marketingovej komunikácie O2.