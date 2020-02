O2 nasadilo kampaň s domácimi interpretmi na čele s Emmou Drobnou

10.02.2020, 13:59 | pol | © 2020 News and Media Holding

Operátor O2 spustil novú kampaň, do ktorej obsadil domácich hudobných interpretov. V spote značky sa objavili Emma Drobná, Korben Dallas a Strapo. Promujú aplikáciu Tidal, ktorú O2 ponúka od novembri v rámci paušálov.

O2 vlani v novembri predstavilo nový koncept takzvaných Smart paušálov, od Modrej „úrovne“ dáva zákazníkom dáta navyše, ktoré môžu použiť na niektorú z multimediálnych aplikácií podľa svojho výberu.

Aplikácie rozdeľuje O2 na štandardné ako Facebook, WhatsApp či Instagram a prémiové, v ktorých je zahrnuté aj predplatné v rámci paušálového poplatku u operátora.

Do tejto kategórie patrí aj appka Tidal, ktorej bežné predplatné stojí 5,99 eura mesačne. Hudobnú platformu aktuálne operátor použil v rámci promo kampane.

„Keďže Tidal je služba špecifická tým, že ju vytvorili samotní umelci, veľmi sa nám páčil nápad odkomunikovať ju práve cez konkrétnych slovenských umelcov, ktorí sú takto poslucháčom ‚vždy blízko‘,“ hovorí Lucia Petrášová, šéfka marketingovej komunikácie O2 Slovakia.

„Myslím, že sa nám podarilo zoskupiť zaujímavú zostavu umelcov naprieč hudobnými žánrami a oslovíme tak čo najviac milovníkov hudby,“ dodáva.

Blízkosť hudby má demonštrovať aj aktuálny TV spot, ktorý operátor premiéroval 10. februára.

Headline kampane „Vystúpia na požiadanie“ je prítomný aj v prvých sekundách spotu, kedy skupina Korben Dallas začne hrať na pokyn niekoho neznámeho.

Scéna sa mení prostredníctvom swajpov, ktoré predstavujú „obsah“ Tidalu, pričom sa v ňom vystriedajú raper Strapo či speváčka Emma Drobná. Tú si do kampaní vybrali v minulosti na Slovensku aj ďalšie značky ako Coca-Cola a módny e-shop About You.

V závere divák uvidí, že scény menili Luddo s Moyou, ktorí vo svete ľudí tentokrát objavujú hudbu, do ktorej sú takí ponorení, že si ani nevšimnú, že jeden ich obľúbenec prejde okolo nich.

Okrem televízie bude kampaň prítomná v rádiu, OOH, printe a online. Na kampani spolupracovala aj partia kaskadérov zo spoločnosti Slovak Action Company. Kampaň pripravila Oliver Agency v spolupráci s Triad Advertising.

Vystúpia na požiadanie (vizuál kampane)Zdroj: O2 Slovakia