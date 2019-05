O Zlatý klinec tento rok zabojuje rekordný počet prác

17.05.2019, 11:47 | Vladimíra Orgoňová | © 2019 News and Media Holding

O titul najkreatívnejšej reklamy za uplynulú sezónu Zlatý klinec bude tento rok súťažiť 352 prihlásených prác od 40 agentúr. Ide o historicky najvyšší počet. V aktuálnom ročníku majú spomedzi nich najviac agentúry Made by Vaculik a Wiktor Leo Burnett.

Výkonná riaditeľka Klubu reklamných agentúr Slovenska (KRAS) Jana Šimeková pre Mediálne.sk potvrdila, že dosiaľ Zlatý klinec takto vysoký počet prihlásených prác neevidoval. V porovnaní s minulým rokom ide o 17-percentný rozdiel, pričom vtedy ich bolo celkom 300 od 43 agentúr.

Kampane budú hodnotené v jedenástich kategóriách podľa mediatypov a v ďalších podkategóriách podľa zamerania reklamy.

Najviac – 54 prác – prihlásili agentúry do kategórie C – Craft, po nej nasleduje kategória F – Film so 44 prácami a v kategórii K – Kampaň je prihlásených 39 prác.

Prihlásené súťažné práce budú hodnotiť dve poroty, ktoré majú po sedem kmeňových porotcov spolu s predsedom a šiestich špecialistov pre jednotlivé kategórie.

Predsedovia obidvoch porôt – Multi channel aj Single channel sú Pavel Flégl a Leon Sverdlín (CZ ADC). Porota zasadá v termíne od 29. do 31. mája. Práce, ktoré postúpia na shortlisty, budú známe vo štvrtok 30. mája a ceny vyhlásené o deň neskôr, teda v piatok 31. mája vo večerných hodinách.

Na Zlatý klinec tentoraz príde Evgeny Primachenko z agentúry Weiden+Kennedy Amsterdam, ktorý je držiteľom niekoľkých Levov, alebo Egrin Binyildiz, kreatívny riaditeľ agentúry Havas z Turecka či marketingový riaditeľ EMEA pre značku Nike David Pivk.

Uplynulý rok sa na súťaži stala agentúrou večera MUW Saatchi & Saatchi, ktorá si odniesla dokopy 17 klincov. Druhým v poradí bol Wiktor Leo Burnett, tretia Istropolitana Ogilvy. Štvrté miesto obsadila agentúra Effectivity a prvú päťku uzatvorila Pekne & Dobre.