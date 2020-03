Nie je čas na premiéru. Novú bondovku pre koronavírus odložili o sedem mesiacov

04.03.2020, 20:32 | TASR

Tvorcovia najnovšej bondovky No Time to Die (Nie je čas zomrieť) odložili pre hrozbu koronavírusu svetovú premiéru tohto filmu o sedem mesiacov. Akčná snímka o britskom tajnom agentovi 007 Jamesovi Bondovi sa mala dostať do kín začiatkom apríla.