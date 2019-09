Nezomrela, ale potrebuje viac kreatívnych nápadov. Ako pomôcť reklame v printe

11.09.2019, 11:50 | Rebeka Kosečeková | © 2019 News and Media Holding

Aj keď klasickej printovej inzercii pribudli za desaťročia mnohí konkurenti, tento reklamný formát sa v tlačených tituloch objavuje stále v hojnom objeme. A inak to zatiaľ nebude ani v blízkej budúcnosti. Aj v digitálnej ére sa podľa odborníkov na tento druh reklamy nemá zabúdať, má totiž svoje silné stránky – napríklad, že na stránkach magazínov a denníkov ostáva, pred očami nezmizne a dá sa „chytiť“. Výzvou ale ostáva, ako reklamou v tlači zaujať a prichádzať s niečím, čo nie je tuctové a fádne. Inšpirácie možno nájsť doma i v zahraničí.

Aj keď digitál je v podstate nástupcom tlače, ktorej tým pádom ukrojil z príjmov, jednou z odpovedí, ako dodať viac kreativity a originality tlačenej reklame, je prepojiť ju s online svetom.

Pre print to znamená barličku, o ktorú sa pred rokmi oprieť nemohol. Dnes však môžu byť technológie pri listovaní výhodou a ponúkajú v podstate nekonečné možnosti, ako skombinovať digitálny obsah a obyčajný papier.

Dôkazom je napríklad kampaň brazílskeho denníka O Estado de Sao Paulo. Ten na svojich stránkach spojil v jednej reklame troch konkurentov. Vedľa seba sa v jeho inzercii objavilo logo fastfoodových reťazcov McDonald's, Subway a Burger King.

Pri kampani stála digitálna agentúra Isobar Brasil. „Viete uhádnuť, ktorej značke patrí táto reklama? Záleží len na tom, kde ste a koľko je hodín,“ znie nápis v inzercii, pod ktorým svieti QR kód. Naznačuje, že v tomto prípade papier nepostačí.

Ak chce čitateľ získať odpoveď na otázku, na koho reklamu sa vlastne díva, musí nasnímať QR kód a ak je to možné, mať zapnutú geolokalizáciu. Následne sa zobrazí poloha najbližšej prevádzky z trojice fastfoodových reťazcov s aktuálnou ponukou. Skorí ranní čitatelia tak pravdepodobne uvidia reklamu na kávu a raňajkové sendviče z najbližšej siete, píše Adweek.

Ako hovorí Rui Branquinho, chief creative officer v Isobar Brazil, kampaň je stále v beta verzii. McDonald's, Subway a Burger King boli vybraní kvôli tomu, že na trhu fastfoodových reťazcov patria k najznámejším a v Sao Paulo sú rozšírené.

Printová reklama brazílskeho denníkaZdroj: Adweek / O Estado de São Paulo

S vývojom tohto formátu agentúra nevylučuje, že môžu pribudnúť aj ďalšie funkcie, rozšíri sa počet značiek, ktoré by následne mohli prispôsobovať svoju ponuku aj v závislosti od tej konkurenčnej. Malým víťazstvom by bolo, ak by zaujali čitateľa natoľko, že by bol ochotný prejsť aj dlhšiu trasu.

„S príchodom programatického modelu do offline média môžu noviny začleniť efektívnosť digitálneho prostredia. Je to netradičné a užitočné pre obe strany – zákazníkov aj značky,“ hovorí managing director agentúry Ana Leao.

Ušité pre predplatiteľa

S printovou inzerciou sa rozhodlo „zatočiť“ aj americké vydavateľstvo Hearst Magazines. To vo vlastných tituloch prinesie inzerciu cielenú priamo na konkrétneho predplatiteľa. Sleduje, ponuky ktorých inzerentov ho zaujmú online, a podľa toho prispôsobí reklamu vo výtlačku. Ten si potom nájde v poštovej schránke.

Samozrejme, aj tu je potrebná spolupráca so značkami. Aby mohli predplatiteľa spoločne osloviť vydavateľstvo aj zadávateľ. V prípade Hearstu sa do toho pustila značka StriVectin, výrobca kozmetiky určenej pre zrejúcu pleť.

„Hľadať a nakupovať produkty určené na starostlivosť o pleť je osobná vec. A my stále hľadáme spôsoby, ako byť so zákazníkmi v priamom kontakte. Využiť sily na zacielenie a personalizovanie posúva kampaň na ďalšiu úroveň,“ uviedla Alison Yehová, vedúca marketingu značky StriVectin.

Ako píše Adweek, vydavateľstvo vie podľa dát z prvej ruky dešifrovať, či čitateľ alebo čitateľka zvažuje kúpu nejakého produktu – vrátane kliknutia na tlačidlá „kúpiť“ s cieľom zistiť viac o ponuke inzerenta. Následne sa spojí s konkrétnou značkou a vo svojich magazínoch môže priniesť personalizovanú reklamu.

„Drahá Maria,“ prihovorí sa značka priamo predplatiteľke magazínu Elle. V popise priblíži produktovú novinku či vylepšenie svojich produktov.

Vedľa krátkeho popisu je umiestnená fotografia 75-ročnej americkej modelky a herečky Lauren Huttonovej, ktorá je tvárou značky.

Personalizovaná printová reklama v magazíne ElleZdroj: Elle

Táto funkcia dostala názov MagMatch a vyvinulo ju Hearst Data Studio. V tom pracujú odborníci z oblasti technológií, analytici, výskumníci a ďalší špecialisti vydavateľstva. Prvýkrát ju chcú využiť práve v magazíne Elle.

Takáto reklama sa však môže objaviť aj v ďalších tituloch vydavateľstva vrátane časopisov Cosmopolitan, Esquire, Food Network Magazine a Car & Driver.

Reklama v magazínoch amerického vydavateľa má, celkom logicky, súvisieť s obsahovým zameraním časopisu. Vydavateľstvo chce o spolupráci komunikovať s výrobcami zo všetkých odvetví s výnimkou farmaceutických firiem.

Vo Food Network Magazine teda budú značky spojené s gastronómiou, Car & Driver ponúkne zacielenú reklamu pre nadšencov automobilizmu. Podľa MagMatch sa navyše má podariť zistiť, či by predplatiteľ časopisu Car & Driver radšej privítal printovú reklamu na SUV alebo sedan.

S početnými inzerentmi najmä z automobilového a kozmetického priemyslu môže podľa Kevina O’Malleyho z Elle pomôcť vydavateľstvu Hearst Magazines vyniknúť medzi konkurenciou. Obzvlášť, keď sa v tomto smere vyžaduje viac ako len široká škála inzerentov a dosahu inzercie, ale aj dáta, ktoré na poskytnú bližší pohľad na preferencie čitateľov.

Keď dominuje vizualita z fotobánk

Kým niekde robia na „update“, na slovenskom trhu

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť