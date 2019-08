Nákupné centrum Bory Mall si vybralo novú reklamnú agentúru

26.08.2019, 15:06 | reb | © 2019 News and Media Holding

Centru Bory Mall dávala 4 roky vizuálnu a komunikačnú identitu reklamná agentúra Popcorn Advertising. Onedlho nastane zmena, nový kreatívny koncept povedie agentúra This is Locco. Tá vzišla z neverejného tendra, do ktorého sa zapojilo celkom päť agentúr.