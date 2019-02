Na zastávke „visí“ krvavá košeľa. Ide o kampaň k filmu Ostrým nožom

Nový slovenský film Ostrým nožom vstupuje do hlavnej kampane pred svojím uvedením do distribúcie. Okrem klasických plagátov a bilbordov ho tvorcovia promujú aj na zástavke Zochova v Bratislave. Nainštalovali do nej zakrvavenú košeľu s maturantskou stužkou.