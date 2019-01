Mobilná 365.bank si vo svojej prvej kampani „kopla“ do konšpirátorov

14.01.2019, 12:34 | reb | © 2019 News and Media Holding

Digitálna banka 365.bank, ktorá patrí pod Poštovú banku, spustila svoju prvú veľkú mediálnu kampaň. Poukazuje v nej na nezmyselnosť konšpiračných teórií, ktoré podľa nej nie sú „dnešné“. Koncept bude v online sprevádzať aj kampaň Dnešný Slovák, ktorá sa opiera sa prieskum na prvých betatesteroch banky. Z ich výsledkov vytvorila predstaviteľa dnešného moderného človeka.

„Niektorí stále veria, že Zem je plochá, politiku ovládajú jaštery a že kondenzačné stopy lietadiel sú jedovaté chemtrails,“ uvádza 365.bank s tým, že ona prináša súčasnosť tam, kde doteraz vládla minulosť. Dodáva, že práve preto neverí ani na „bludy“ a hoaxy a považuje za svoju povinnosť poukázať na tento problém vo svojej kampani.

Televízne spoty pochádzajú z dielne agentúry Wiktor Leo Burnett. Spolu s bankou stavila na animované 3D stvárnenie spotov pod taktovkou režiséra Jonáša Karáska. Ich animáciu realizovala spoločnosť UPP.

Hlasom 365.bank sa v nich stal slovenský raper Branči Kováč alias Vec. Jednotiacim prvkom spotov je platobná karta a mobilná aplikácia 365 ako „symbol dnešného človeka, ktorý žije v prítomnosti, má kritické myslenie, pozerá vpred a nie vzad“.

Banka v rámci svojej novej kampane komunikuje bezplatný účet, ktorý si možno založiť cez mobil či špeciálny typ sporenia Syslenie. Súčasťou kompletného media mixu sú okrem televíznych spotov a online kampane aj OOH nosiče a ďalšie vrátane kinoformátov.

„Žijeme v dobe inteligentných zariadení, dosahujeme pokroky v modernej medicíne, vyvíjame autonómne vozidlá, zaoberáme sa komerčnými letmi do vesmíru a podobne. Na druhej strane však bujnejú názory a tendencie, ktoré spochybňujú objektívnu realitu, podporujú konšpirácie a šíria dezinformácie hodné minulých storočí. Dokonca sa stávajú aj súčasťou politického populizmu,“ vysvetľuje Juraj Šnirc, head of marketing v 365.

Keďže podľa slov J. Šnirca je 365.bank bankou pre dnešných ľudí, rozhodli sa v nej prispieť svojou trochou do spoločenskej diskusie. „V kampani chceme predstaviť našu banku, no zároveň v kontexte našej témy ‚dnešnosti‘ zaujať stanovisko k problému, ktorý nás trápi,“ dodal.

Komunikačný koncept v online priestore doplní kampaň Dnešný Slovák. Opiera sa o výsledky prieskumu na prvých betatesteroch banky, z ktorých vytvorila a zosobnila predstaviteľa dnešného moderného „mobile first“ človeka – muža aj ženy.

Muž sa volá Peter Lupták, má 33 rokov, býva a pracuje v Bratislave, má byt na hypotéku a pôsobí v oblasti IT. Nechodí do banky, pretože banka „chodí“ za ním – využíva mobilnú aplikáciu a účet má zadarmo. Je zástancom filozofie cash less, teda najviac platí bezhotovostne a peniaze si radšej šetrí, ako by si mal požičať. Informácie čerpá najčastejšie prostredníctvom internetu.

Predstaviteľka dnešnej Slovenky sa volá Zuzana Horváthová a má 32 rokov. Tiež býva a pracuje v Bratislave, kde má byt na hypotéku. Vo vzťahu k financiám a k bankám je na tom podobne ako dnešný Slovák. Za nákupy platí bezhotovostne, využíva bankovú aplikáciu a za účet nič neplatí.

V rámci online kampane pribudne na internete samostatná stránka, kde sa bude môcť každý porovnať, nakoľko sa zhoduje alebo nezhoduje s Dnešným Slovákom a v akých oblastiach.