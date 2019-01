Mastercard upravil logo, vyškrtol z neho svoj názov

09.01.2019, 13:27 | Vladimíra Orgoňová | © 2019 News and Media Holding

Spoločnosť Mastercard odstraňuje svoj názov z loga vo väčšine kontextov a ponecháva si ako rozpoznávací symbol len prepojené červené a žlté kruhy, ktoré reprezentujú značku na bankových kartách, v obchodoch či na podujatiach a v reklame.

Značka by sa tak mala viac prepojiť s povedomím a využívaním nových spôsobov platenia a platobných technológií a zaradiť medzi skupinu obchodníkov ako sú Apple, Nike či Target, ktoré radšej pôsobia vizuálnymi symbolmi. Informoval o tom The Wall Street Journal.



„Spoločnosť Mastercard strávila viac ako 20 mesiacov celosvetovým prieskumom, aby sa ubezpečila, že ju ľudia dokážu identifikovať aj bez textu,“ uviedol šéf marketingu a komunikácie v spoločnosti Mastercard Raja Rajamannar. Za novou podobou loga stojí dizajnová konzultačná spoločnosť Pentagram.

Mastercard nové logo

Nové logo je podľa spoločnosti lepšie identifikovateľné a použiteľné nielen pre platobné karty, ale aj pre prenosné digitálne zariadenia, medzi ktoré dnes už nemusí patriť len smartfón, ale napríklad aj displej smart hodiniek.

Spotrebitelia sa stretnú s novým logom až postupom času, keďže banky ešte stále pracujú s predchádzajúcimi platobnými kartami, ktoré obsahovali pôvodné logo. Navyše sa Mastercard usiluje dostať značku do povedomia aj na niektorých rozvíjajúcich sa trhoch.

V Mastercard o niečo podobné pokúšali už skôr, v roku 2016 spoločnosť presunula slovo „Mastercard" z vnútra kruhov, kde bolo od roku 1968, pod kruhy.

Vypustenie názvu je však krok, ktorý nemusí fungovať pre všetky značky. „Dokážu to značky, ktorých logo je globálne známe desaťročia,“ uviedla pre The Wall Street Journal Debbie Millmanová, predsedníčka programu Masters in Branding na School of Visual Arts. „Aby to však bol efektívny krok, chce to čas, konzistenciu a samozrejme dobré logo na začiatku,“ dodala.

Podľa oborníčky spotrebiteľom imponujú jednoduché logá, s ktorými sa dokážu prepojiť a ktoré vedia rozpoznať. Často preto ide o abstraktný symbol, ktorý stojí za značkou.

Mastercard nie je prvou spoločnosťou, ktorá v obchodnej stratégii vypustila názov z loga. Americký kaviarenský reťazec Starbucks vynechal názov „Starbucks coffee“ vo svojom novom logu v roku 2011, ktoré súviselo s rozšírením pôsobnosti Starbucks. Zostala len zelená siréna.

„Nový vzhľad loga sme testovali u zákazníkov, ktorí prejavili pozitívne asociácie a optimizmus,“ povedal kreatívny viceprezident spoločnosti Starbucks Steve Barrett.