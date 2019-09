Mall.sk spustil vianočnú kampaň. V polovici septembra

20.09.2019, 12:09 | reb | © 2019 News and Media Holding

Internetový obchod Mall.sk spúšťa svoju vianočnú kampaň „S nami Vianoce v pokoji prežijete“. Jej štart naplánoval na polovicu septembra. Načasovanie sa odvíja aj od hlavnej myšlienky, že tohtoročné Vianoce majú zákazníci prežiť v pokoji.

Mall.sk chce ľuďom ukázať, že čím skôr začnú s prípravami, tým väčšiu šancu majú prežiť Vianoce v pokoji. Eshop tento rok stavil na tradičný symbol Vianoc – vianočného kapra.

Hlavná hrdinka kampane je kaprica Ľubica z Karybníka. „Tá sa, samozrejme, ako každý kapor bojí, že Vianoce neprežije,“ uvádza Mall.sk.

Preto v prvej fáze kampane začína Ľubica premýšľať, ako ľudí zmiasť a presvedčiť ich, že sa žiadne Vianoce neblížia a ide iba o kampaň. V ďalších fázach je vylovená a končí vo vani, kde už bojuje o život. Mall.sk napovedá, že v poslednej, výpredajovej fáze, ktorá štartuje po Vianociach by už Ľubica byť nemala, ale „kto vie“.

V televízii budú súbežne nasadené dva spoty – brandové s dĺžkou 30 sekúnd a taktické produktové spoty so stopážou 20 sekúnd. Spoty budú vysielané na kanáloch Joj Group. Kampaň pobeží v televízii, outdoore, na internete a sociálnych sieťach.

Kampaň pripravilo kreatívne štúdio Yinachi, spoty natočila v produkcii R.U.R. Postproduction režisérka Barbora Novotná, voiceover nahovorila herečka Zuzana Šebová.

Doplní ju komunikácia na viac ako 300 výdajných miestach a v call centre, kde sa s kapricou budú zákazníci stretávať aj formou hlasového sprievodcu. K dispozícii budú aj ďalšie variácie ako darčekový radca, „kaprie“ pohľadnice, samolepky a podobne.

„Obavy našej kaprice porastú s blížiacim sa decembrom, kedy bude robiť všetko pre to, aby sviatky prežila. Rovnako ako my, ľudia. Na to, ako prežiť Vianoce v pokoji preto máme jednoduché riešenie. Stačí, ak začnete včas,“ hovorí Olda Bajer, CEO skupiny Mall, o predvianočných prípravách.

To potvrdzuje aj 50 percent Slovákov, ktorí darčeky nakupujú počas septembra a októbra. Vyplýva to zo septembrového prieskumu pre Mall.sk od agentúry Perfect Crowd, ktorá oslovila 504 respondentov vo veku od 18 do 60 rokov.

Vizuál vianočnej kampane Mall.skZdroj: Mall.sk