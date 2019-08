Lego sa inšpiruje ďalším seriálom. Prinesie postavičky Priateľov

V krátkej animácii ukázalo Lego známy záber šestice priateľov, ktorí sedia na oranžovom gauči. Diváci ho poznajú zo záveru úvodnej zvučky seriálu.

Kamera hercov sníma zozadu, postava Moniky zhasína lampu pri fontáne, v pozadí znie zvučka. Značka ho na sociálnej sieti napodobnila s jediným rozdielom – ide o legové postavičky.

Spoločnosť v príspevku uvádza iba stručnú informáciu o tom, že novinku prinesie čoskoro. Ľudia v komentároch neskrývajú nadšenie z toho, že svetoznámy seriál sa vracia vo svojej lego verzii.

Aj keď termín, kedy budú postavičky s podobizňou Phoebe, Rossa, Chandlera, Moniky, Rachel a Joeyho na pultoch obchodov, nie je známy, možno ho očakávať naozaj čoskoro. Diváci aj tvorcovia amerického sitkomu si totiž pripomenú ďalšie výročie. Úplne prvú epizódu totiž odvysielala televízna stanica NBC 22. septembra 1994, čiže pred 25 rokmi.

The one with LEGO bricks í ½í¸‰ Coming soon í ½í¹Œí ¼í¿¼ pic.twitter.com/1NJixdnM7S