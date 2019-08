Kotlebovci si chceli registrovať logo. Nepochodili

14.08.2019, 14:33 | TASR

Úrad priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR potvrdil rozhodnutie o odmietnutí zaregistrovania loga kotlebovcov do registra ochranných známok. Podpredseda ĽSNS Martin Beluský označil rozhodnutie za spolitizované, strana s ním podľa jeho slov nesúhlasí. Záležitosť však nebudú riešiť súdnou cestou.

„Rozhodnutím o rozklade proti rozhodnutiam ÚPV SR, ktorými boli predmetné prihlášky zamietnuté, boli potvrdené prvostupňové rozhodnutia vo všetkých štyroch prípadoch,“ uviedol pre TASR úrad.

„Rozhodnutie úradu je spolitizované a nemá nič spoločné s objektívnymi faktmi, preto s ním nesúhlasíme. Rovnoramenný dvojkríž, ktorý nám úrad vyčíta ako ‚symbol Hlinkovej gardy‘, nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi, keďže sa používa v erboch viacerých obcí a miest na Slovensku bez toho, aby voči tomu mal úrad akékoľvek výhrady,“ reagoval M. Beluský.

Poukázal na to, že takmer rovnaké logo strane už raz úrad ako ochrannú známku zaregistroval, a to v čase, keď nebola parlamentnou stranou. Dodal, že jediné, čo v logu odvtedy pribudlo, je „Kotleba“.

„Napriek tomu záležitosť nebudeme riešiť súdnou cestou, pretože logo, ktoré nám úrad odmietol zaregistrovať, dnes už aj tak viac ako rok nepoužívame. Strana prijala ešte na jar 2018 novú symboliku,“ poznamenal M. Beluský. V prípade registrácie by podľa slov advokáta Petra Kováča, ktorý na úrade registráciu namietal, teoreticky hrozilo, že ak by na antifašistickej demonštrácii použil niekto prečiarknuté logo, mohol by byť trestne stíhaný.

„Mojou snahou bolo dosiahnuť rozhodnutie, ktoré by jednoznačne charakterizovalo rovnoramenný dvojkríž ako symbol, ktorý je odvodený od symboliky Hlinkovej gardy,“ vysvetlil pre TASR.

Neprehliadnite Kotlebove bilbordy stiahnu. Rozhodla tak firma, ktorá ich prenajíma

Verejnú výzvu na ich odstránenie podpísalo vyše 15-tisíc ľudí

Kotlebove bilbordy stiahnu. Rozhodla tak firma, ktorá ich prenajíma Bilbord kotlebovcov je neetický, rozhodla Rada pre reklamu

Komisia sa na zasadnutí venovala aj sťažnostiam na reklamy O2 a internetového obchodu...

ÚPV odmietol zaregistrovať logo kotlebovcom ešte v januári minulého roka. Rozhodnutie však nebolo právoplatné, strana mala možnosť dať ho preskúmať. ĽSNS si podľa slov riaditeľky odboru známok a dizajnov úradu Zdeny Hajnalovej v decembri 2016 prihlásila šesť prihlášok ochranných známok.

Štyri boli kombinované označenia predstavujúce logo strany a dve slovné „ĽS Naše Slovensko“ a „Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko“. Štyri prihlášky obsahujúce kombinované označenia úrad zamietol pre rozpor označenia s verejným poriadkom.

Rozhodnutie o zamietnutí vydal a odoslal úrad v decembri 2017. Dve slovné označenia boli v auguste 2017 zapísané do registra ochranných známok.