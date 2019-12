Kampane, ktoré zaujali najviac. Pozrite si to najlepšie zo svetovej reklamy

30.12.2019, 10:35 | Mediálne.sk

Aj v roku 2019 vzniklo v zahraničí množstvo kvalitných reklamných kampaní. Niektoré dostali aj prestížne ocenenia z medzinárodných festivalov a v neposlednom rade nimi spoločnosti pomáhali dobrým myšlienkam a ľuďom, ktorí to potrebujú. Potešili tak nielen odborníkov, ale i nadšencov marketingu. Pozrite si výber z najlepších svetových reklám, ktoré priniesol končiaci sa rok.

Gillette – The Best Men Can Be

Značke Gillette opäť patrí miesto medzi najlepšími prácami roka. V januári uviedla kampaň, ktorá pritiahla veľkú pozornosť. Vyzvala v nej mužov, aby sa správali lepšie, neboli sexistickí či násilní, skrátka – aby boli svojimi najlepšími verziami. Gillette v spote ukázal aj záber dvoch chlapcov, ktorí sa bijú v záhrade, pričom dospelí muži ich správanie komentujú slovami „chlapci ostanú chlapcami“. Nechýbajú ani neprimerané poznámky smerom k ženám. To vyvolalo aj rozhorčenie mnohých mužov, pričom sa sťažovali, že ten, kto podsúva stereotypy, je práve značka Gillette. Reklama dostala názov The Best Men Can Be. Ide o zmenu jeho známeho sloganu The Best Men Can Get. Kampaň z dielne agentúry Grey New York sa stala virálnou.

Cadbury a Age UK – Donate your Words

Britská značka čokolády Cadbury spojila tento rok sily s charitatívnou organizáciou Age UK. V kampani zo septembra poukázala na osamelosť starších ľudí. Podľa štatistík Age UK v Spojenom kráľovstve až 1,4 milióna starších tvrdí, že bojuje s osamelosťou a 225-tisíc z nich celý týždeň s nikým neprehovorí. Cadbury sa preto rozhodla, že sa pokúsi zvýšiť povedomie o tomto probléme. Uviedla sériu dojemných spotov od agentúry VCCP a obaly svojich čokolád Dairy Milk „prezliekla“ do nového balenia. Kampaň dostala názov Donate your Words, teda darujte svoje slová. Z kúpy každej tabuľky venovala Cadbury organizácii Age UK 30 pencí, teda približne 35 centov.

Black & Abroad – Go Back To Africa

Cestovná spoločnosť Black & Abroad sa vo svojej kampani pohrala s frázou, ktorá s rasistickým podtónom posiela Afroameričanov naspäť do Afriky. V spote použila aj nenávistné komentáre zo sociálnych sietí vrátane hlavného sloganu „Go Back To Africa“, ktorý využila na pozitívne asociácie. Aj Black & Abroad síce posiela ľudí do Afriky, avšak preto, aby si na vlastné oči pozreli krásy africkej prírody a kultúry. Turistom ponúka zaujímavé tipy, aké miesta môžu navštíviť. Za kampaňou stojí kanadská agentúra FCB/Six, ktorá si z medzinárodnej súťaže kreativity Cannes Lions odniesla Grand Prix. Okrem hlavnej ceny jej patria aj jeden strieborný a jeden bronzový lev.

The New York Times – The Truth is Worth It

Vo francúzskom Cannes bodovala aj kampaň The Truth is Worth It denníka The New York Times. Pätica spotov od Final Cut a agentúry Droga5 Final dostali názvy Resolve, Rigor, Courage, Perserverance a Fearlessness. Odhaľujú rozličné situácie, ktorými si musia prejsť novinári s cieľom priniesť silné príbehy a zistenia. Rovnako odhaľujú aj ich schopnosti, odvahu či talent. Videá sa venujú konkrétnym témam a práci novinárov. Napríklad v spote Courage (v preklade odvaha) denník poukazujú odhalenie reportéra, že mexická vláda špehovala svojich kritikov a tiež novinárov. Vo videu Fearless (nebojácnosť) zas The New York Times vyzdvihuje prácu novinára, ktorý vycestoval do Iraku celkom päťkrát a detailne opísal brutalitu Islamského štátu.

KLM – Fly Responsibly

Dôležitou témou, ktorá v súčasnosti hýbe nielen spoločnosťou i politikou, je klimatická kríza. V kampani sa jej venuje aj holandská národná letecká spoločnosť KLM. Tá sa na ľudí obrátila s paradoxnou požiadavkou – aby lietali menej. V kampani Fly Responsible vyzýva cestujúcich, aby uvažovali nad negatívnym vplyvom lietania na životné prostredie a zvážili spôsob dopravy, ktorý si zvolia. V otvorenom liste sa zákazníkom prihovára samotný generálny riaditeľ KLM Pieter Elbert s otázkami, či je potrebné zakaždým sa stretnúť osobne alebo či by nebolo možné vydať sa na cesty radšej vlakom. KLM si touto kampaňou pripomenulo aj 100. výročie svojho vzniku, pričom je najstaršou fungujúcou leteckou spoločnosťou na svete.