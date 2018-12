Kampane, ktoré zaujali najviac. Pozrite si to najlepšie zo svetovej reklamy

29.12.2018, 11:00 | Mediálne.sk

Aj v roku 2018 sa zahraničným agentúram a spoločnostiam podarilo prísť s množstvom dobrých kampaní. Potešili tak nielen svojich klientov, ale aj nadšencov reklám. Niektoré si vzali aj ocenenia z festivalov a v neposlednom rade pomáhali dobrým veciam. Pozrite si výber z najlepších svetových reklám končiaceho sa roka.

Sea Shepherd – The Plastic Ocean

Téma plastového odpadu je čoraz skloňovanejšou a poukazuje sa na ňu aj v reklamných kampaniach. Zaradil sa medzi ne aj koncept neziskovej organizácie Sea Shepherd s názvom The Plastic Ocean, teda plastový oceán, ktorý pripravila agentúra FF New York. V krátkom videu sú znázornené zvieratá, ktorým vo voľnom pohybe bránia práve plastové bariéry. V Sea Shepherd tak chceli poukázať na to, že každoročne kvôli tomuto odpadu zahynie viac ako milión morských živočíchov a rovnako upozorniť na dôležitosť recyklácie odpadu.

Apple – Welcome Home

Spoločnosti Apple sa podarilo reklamou na smart reproduktor HomePod potešiť uši aj oči svojich priaznivcov. Použila totiž zábery plné farieb a pieseň Til It’s Over od rapera zvaného Anderson .Paak. Mnohí kritici sa zhodujú, že táto kombinácia z dielne agentúry TBWA\Media Arts Lab v hlavnej úlohe s britskou speváčkou FKA twigs vyšla na výbornú. Nemožno sa preto čudovať, že si za ňu na festivale Cannes Lions prevzal Apple aj jednu z hlavných cien.

Gillette & The NFL – Shaquem Griffin: Your Best Never Comes Easy

Spoločnosť Gillette opäť prišla s mimoriadne kvalitnou reklamou. Tentokrát sa jej tvárou stal hráč amerického futbalu Shaquem Griffin, ktorý má zdravú iba pravú ruku. Tú ľavú si pokúšal sám odrezať, keď mal štyri roky. Narodil sa totiž s vrodenou poruchou, kvôli ktorej mal veľké bolesti. Napokon mu zápästie amputovali. Vo veku 23 rokov sa mu však podarilo niečo nevídané – draftovali ho do prestížnej ligy National Football League (NFL), v ktorej dokonca hrá aj jeho brat a stal sa posilou tímu Seattle Seahawks. V emotívnej reklame od agentúry Grey New York sa vďaka príbehu Shaquema dozvedáme, že žiaden úspech neprichádza zadarmo.

Salvon – Savlon Healthy Hands Chalk Sticks

Síce nejde o najnovšiu kampaň, no v Cannes si hlavnú cenu za kreativitu a efektívnosť prevzala tento rok. Agentúra Ogilvy India stojí za videom pre značku Salvon, vďaka ktorej sa deti v Indii naučili používať mydlo, a to netradičným spôsobom. Spoločnosť totiž premenila kriedy, ktoré používajú v škole, na „zázračné“. Spojila tak príjemné s užitočným a hygienické návyky detí posunula vpred.

BVG x adidas – The ticket-shoe

Hlavnú cenu Grand Prix si z tohtoročných cien ADCE (Art Directors Club of Europe) odniesli tenisky ako lístok na mestskú hromadnú dopravu v Berlíne platný na jeden rok. Originálnu kampaň pre Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), teda berlínsky dopravný podnik, pripravila v spolupráci so značkou Adidas agentúra Jung von Matt/AG. Bodovala netradičným konceptom, na ktorý ihneď reagovala aj verejnosť. Predaj tenisiek značky Adidas spustili v januári, dokopy bolo v ponuke 500 párov. Tie sa v dvoch kamenných predajniach vypredali do troch hodín. Zákazníkov lákala aj ich cena, za pár špeciálnych tenisiek zaplatili 180 eur, bežné celoročné predplatné na mestskú dopravu by ich pritom stálo najmenej 728 eur.

KFC – FCK

Cenami ovešaná kampaň od agentúry Mother London sa stala doslova hitom. Spoločnosť KFC totiž musela v Anglicku zavrieť viacero svojich reštaurácií pre prostý dôvod – chýbali jej kurčatá. No krízová komunikácia, ktorá pred ňou stála, ju nevystrašila. Práve naopak. Svoje notoricky známe logo premenila na FCK, čo je skratkou anglickej nadávky a print tak premenila na skutočne originálne ospravedlnenie.

Google Pixel 3 – Top Shot

Pri snahe o skvelú fotku sa často stane, že ideálny moment na „cvaknutie“ jednoducho netrafíte. Tohto motívu sa drží aj reklama na smartfón Google Pixel 3, ktorú si americký technologický gigant pripravil sám. V nej vyzdvihol funkciu svojho zaradenia, ktorá umožňuje „posúvať sa v čase“. Použil aj príznačnú pieseň od Franka Sinatru s názvom Let met try again, čo v preklade znamená „Dovoľ mi skúsiť to znova“.

Lacoste – Save Our Species

Aj módna značka Lacoste sa rozhodla, že chce pomáhať. Konkrétne ohrozeným druhom zvierat. Svoje 85 rokov staré logo krokodíla dala pre svoju kampaň nabok a na polokošeľách ho nahradili práve podobizne spomínaných zvierat. Spoločnosť ponúkala na svojej stránke tričká s jednotlivými zvieratami presne v takom počte, v akom žijú vo voľnej prírode.

Nike – Dream Crazy

Bez debaty ide o jednu z najsilnejších reklám tohto roka. Spoločnosť Nike totiž oslávila 30 rokov od vzniku legendárneho sloganu Just Do It a vzdala mu hold aj kampaňou dielne agentúry Wieden + Kennedy Portland. V emotívnom videu pripomína, že ľudia musia veriť svojim snom a nasledovať ich, aj keby to znamenalo, že musia obetovať všetko. V reklame sa mihlo viacero svetových športových hviezd, medzi nimi aj spomínaný S. Griffin. Nechýba ani hráč amerického futbalu Colin Kaepernick, ktorý reklamu uzavrie slovami: „Nepýtajte sa, či sú vaše sny bláznivé. Pýtajte sa, či sú bláznivé dosť.“

National Geographic – Nujeen

O kampaň televízie National Geographic sa postarala agentúra 72andSunny Los Angeles. Rozpráva príbeh Nujeen Mustafovej, ktorá sa narodila v Sýrii a je pripútaná na invalidný vozík. Ako mnohí jej krajania, aj ona musela spolu s rodinou pre vojnu utiecť za hranice a nový život skúsiť v Európe. V krátkom filme hovorí Nujeen o svojej ceste, ktorú napriek prekážkam premenila na dobrodružstvo a tie z nej urobili ešte silnejšiu osobu. Hlavná hrdinka tiež spomína, ako snívala o tom stať sa astronautkou. Video National Geographic je tak zároveň celoročnou oslavou 50. výročia pristátia prvého človeka na Mesiaci.

Najlepšie reklamy oceňovali tradične aj na Slovensku. Pripomeňte si výsledky Zlatého klinca, Effie, súťaže PR projektov PROKOP či Kampane roka, ktorú zastrešuje Mediálne.sk a týždenník TREND.