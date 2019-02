Kampaň mesiaca ovládlo uspávanie fanúšikov, aby nezmeškali nočné zápasy

V hlasovaní verejnosti sme vyžrebovali Martina Krištofoviča, ktorý vyhral štvrťročné digitálne predplatné TRENDU.

Hokejové majstrovstvá sveta juniorov sa každý rok hrajú v termíne na prelome rokov po Vianociach a spravidla v zámorí, čo znamená, že priame prenosy slovenského tímu vysiela RTVS v noci. Hokejový zväz sa aj tentoraz rozhodol kampaňou podporiť podujatie a prilákať k obrazovkám čo najviac fanúšikov.

SZĽH oslovil na spoluprácu agentúru Wiktor Leo Burnett a tá prišla s originálnou kampaňou. Jej základnou myšlienkou bolo uspávanie fanúšikov cez deň, aby boli čulí v noci – pripravení sledovať zápasy reprezentácie.

Zdroj: SZĽH

„Kým v Amerike patrí turnaj medzi najsledovanejšie hokejové podujatia, u nás si naň, aj z dôvodu časového posunu, ľudia zvykajú len postupne. Úlohou bolo dostať ľudí v noci k televíznym obrazovkám a myslieť pri tom na to, že cez sviatky majú kopec únavných povinností: venovať sa návštevám, upratovať alebo pripravovať . Tak sme sa zhodli, že ich v uponáhľanom čase pošleme cez deň spať,“ vysvetľuje koncept copywriter WLB Richard Hanzlík.

Uspávanie sa nieslo celou kampaňou. Výrazne rezonoval vydarený vizuál, ktorý premenil kruhy na vhadzovanie z hokejového ihriska na klipkajúce oči. Ľadová plocha tak pripomínala spiacu tvár, motív bol ústredným prvkom online videí aj OOH vizuálov – tému kampane rozvinula agentúra na bilbordoch aj v digitále.

Pre rádio pretvorili kreatívci klasické slovenské uspávanky a nahrali ich do hokejových verzií spolu so speváčkou Katkou Koščovou a jej klaviristom Danielom Špinerom. Spojenie hokeja a hudobníkov tejto úrovne kampani pomohlo. Pobavili aj vtipné upravené texty uspávaniek.

Dramaturgiu kampane vo Fun rádiu postavila agentúra nielen na 30-sekundových verziách uspávaniek v reklamných brejkoch, ale aj na súťaži, postavenej tak trochu na hlavu.

Zdroj: Wiktor Leo Burnett

Ak chcel fanúšik vyhrať hokejový merch, musel sa zaregistrovať a vybrať si zápas našich hokejistov, na ktorý sa teší najviac. „V daný deň mu moderátori v live vysielaní zavolali a ak poslucháč telefón nezdvihol, vyhral. Pretože spal a odpočíval na nočné fandenie,“ približuje R. Hanzlík.

Nezdvíhaním telefónu tvorcovia kampane tak trochu sparodovali klasické súťaže rádií, postavené na tom, že poslucháč musí do určité času telefón zdvihnúť. Z tohto pohľadu išlo o takisto originálny nápad, v rádiu sa s ním napokon stotožnili.

Na záver relácie moderátori upozornili na presné časy zápasov Slovákov a pred spánkom poslucháčom pustili plnú, minútovú verziu uspávanky.

Pomocou uspávaniek sa v rámci kampane uspával aj hokejový štadión. V online agentúra využila aj fenomén ASMR videí zložených na zvukoch, ktoré navodzovali atmosféru vhodnú na uvoľnenie a spánok.

Stačilo sa pozrieť poriadne na štadión

Je výzva dostať ľudí v noci k televízorom, hovoria senior account manager Michaela Kolrusová a copywriter Richard Hanzlík z agentúry Wiktor Leo Burnett.

Michaela Kolrusová, Richard HanzlíkZdroj: WLB

Aké bolo zadanie SZĽH pri tejto kampani? Koľký raz ste robili kampaň k sledovaniu MS 20-ročných?

R. Hanzlík: Pre SZĽH sme robili túto kampaň druhý rok a zadanie bolo rovnaké. Dostať ľudí pred TV obrazovky napriek tomu, že si bolo treba privstať, respektíve ponocovať.

Kde sa vzal nápad na podarenú animáciu s kruhmi na vhadzovanie premenenými na zatvorené oči?

RH: Celý čas to ležalo pred nami, keď sme sa bavili o hokeji. Keď sme sa na štadión pozreli poriadne, nedalo si nevšimnúť, že sú to vlastne oči. Ich uspanie v animácii nám padlo vhod, aby sme mohli odpromovať aj partnerov zväzu.

Kto pretextoval uspávanky, ako ste ich vyberali?

M. Kolrusová: Texty prepísal Rišo Hanzlík. On sa tvári ako športovec, ale srdcom je to poet.

RH: Pozreli sme si známe slovenské uspávanky a výroba ich hokejovej verzie nám išla veľmi rýchlo. Je super, že finálne verzie textov uspávaniek sme teda mali už v prvej prezentácii. To pomohlo rýchlemu schváleniu idey. Celkovému dojmu na záver pomohol aj fakt, že Katka s Danielom ich nahrali v štúdiu aj spolu s hudbou. A ten kraft je tam cítiť.

Výroky z vizuálov prisúdené hokejistom schvaľoval aj zväz, prípadne samotní hráči?

RH: Samozrejme, všetko schvaľoval aj zväz. Výroky vznikli u nás, ale písali sme ich tak, aby s tým chalani nemali problém.

Nemalo rádio problém so súťažou s nezdvíhaním telefónu? Predsa len, sami robia opačný princíp súťaží vytrvalo...

RH: Keď tento nápad počuli prvýkrát, chvíľku váhali, kým si povedali, aké je to super otočenie a že budú vlastne prví, kto pôjde von s touto súťažou :) Tieto veci vždy môžu dopadnúť buď dobre, alebo úplne zle. Nič medzitým. Chvalabohu platila tá prvá možnosť.

Aký bol rozpočet kampane, respektíve hodnota objednaného priestoru v médiách?

MK: Hodnota médií bola do 40-tisíc eur.

Ako ste kampaň vyhodnotili, aké boli výsledky a odozva?

MK: Dostať ľudí k TV o 2:00 v noci, keď viete, že ráno si výsledky a zostrih nájdete na nete, je náročné. S kampaňou sa nám však podarilo vzbudiť chuť sledovať zápasy, komentovať, rozoberať a recenzovať ich na sociálnych sieťach. Na sociálnych sieťach sme videli, že sa kampaň páči, teda až na našu srdcovku – ASMR video, ktoré sme natočili spolu s Fun rádiom. ASMR je krásna bizarnosť z internetu, ale ako každá odchýlka od bežného, vyvoláva rozporuplné reakcie – nadšenie, aj zhrozenie. Ale toto video bola len taká čerešnička na kampaňovej torte, celkovo sme mali len príjemnú odozvu, čo je super.

Čo všetko je v balíku kreatívy pre SZĽH? Robili ste aj vizuál, maskota, spot k MS dospelých, ktoré budú na Slovensku – aké budú ďalšie aktivity?

MK: S hokejom ku nám prišli v podstate dvaja klienti. Slovenský zväz ľadového hokeja a IIHF – organizačný výbor, ktorý ma na starosť všetko okolo MS 2019. Na „hlavné“ majstrovstvá robíme kampaň „Faces“, maskota, chystáme tam všetko, čo si vyžaduje kreatívny nápad. Pre SZĽH robíme menšie hokejové kampane, merch a BTL produkty, ktoré využívajú tréneri, či rodičia malých hokejistov.

Ako prebieha koordinácia s organizačným tímom k tvorbe kreatívy k MS dospelých? Do akej miery má agentúra voľnú ruku a čo sú obmedzenia IIHF?

MK: Musím povedať, že zatiaľ máme voľnú ruku, čo si veľmi vážime. Každý vizuál, či kampaň sa na záver posiela na odsúhlasenie do Medzinárodnej hokejovej federácie vo Švajčiarsku (IIHF), ale zatiaľ sú super, maximálne píšu, že musíme pozväčšovať logá. Tak pozväčšujeme.

Čo bude tento rok najväčšia výzva pre vašu agentúru?

MK: Z accountského pohľadu určite skĺbiť všetky zadania a projekty efektívne, s čo najlepším výsledkom. Čakajú nás majstrovstvá v hokeji na Slovensku, na ktorých sa vo veľkej miere kreatívne podieľame – to je obrovská výzva, lebo na hokej sú Slováci citliví ako na vlastné deti. Zároveň sú aj iní naši klienti partnermi majstrovstiev, takže to bude do mája nápor na kreatívu a hlavne budeme musieť umne prerozdeliť nápady a čas, ktorý im venujeme. Celkovo je asi najväčšia výzva robiť pekné kampane stále s rovnakou radosťou a nadšením, aj v stresových časoch. Jednoducho povedané – mať rád svoju robotu.

Vyhrali ste Kampaň mesiaca za posledný mesiac minulého roka. Čo boli podľa vás osobne tri najlepšie slovenské kampane za minulý rok?

RH: Tajomstvo pravého kávičkára od Zaraguzy.

MK: Fantomasovský spot „Každý sa polepší“ pre Poštovku od našich kolegov z WLB a posledné O2 „zvieratkovské“ spoty. Sú pekné a jasné.