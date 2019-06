Kampaň mesiaca: Máj 2019 (shortlist)

21.06.2019, 14:10 | Mediálne.sk

Nominované kampane v ankete Mediálne.sk za máj 2019

1. Sme hokejová republika – RTVS

RTVS promovala vysielanie domácich hokejových MS veľkou imidžovou kampaňou. Televízne spoty priniesli pohľad na vtipné situácie, akési mikrosúboje, ktoré môžu vznikať medzi fanúšikmi z celého sveta mimo štadióna. V spotoch zohrával hlavnú úlohu výsledok zápasu a dvojbodka, ktorá sa objavila aj vo výsledku vzájomného stretnutia fanúšikov. S dvojbodkou, ktorú má RTVS v logu a nachádza sa aj v každom výsledku hokejového zápasu, sa pracovalo aj v printovom vizuále. Kampaň mala aj rozhlasové spoty.

Zdroj: RTVS

Zdroj: RTVS

Zdroj: RTVS

Zdroj: RTVS

2. Naber odvahu – Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva spustilo kampaň s názvom Naber odvahu, v ktorej vyzdvihuje prevenciu rakoviny hrubého čreva. Pripomína, že zaniesť vzorku svojho „obeda“ k lekárovi môže zachrániť život. A vzorka sa aj objavila v kampani – ako hnedý fľak s názvami rôznych jedál. Hlavným komunikačným nástrojom kampane je web Rokprevencie.sk, ktorý približuje aj ďalšie testy prostredníctvom infografiky s informáciami o danom ochorení. Do kampane sa zapojili aj poisťovne.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva

3. Kandidát na starostu – Eurovea City

Developerský projekt Eurovea City sa obyvateľom chce priblížiť ešte pred samotnou výstavbou, do kampane povolal Mateja „Sajfu“ Cifru, ktorý sa stal kandidátom na starostu tejto budúcej mestskej štvrte. Ďalšie detaily o novom projekte v Bratislave postupne Sajfa predstavuje v sérii online videí, kde v role kandidáta priblížil aj dôvody, pre ktoré chce zasadnúť do pomysleného úradu. Verejnosť sa v rámci kampane vďaka tomu viac dozvie o prvom slovenskom mrakodrape Eurovea Tower, nových nákupných pasážach, cyklotrasách či verejných priestoroch.

Zdroj: MUW Saatchi & Saatchi

4. Vráť sa naspäť domov – Vráťsa.sk

Novovzniknutá iniciatíva Vráťsa.sk spustila kampaň, ktorou chce prilákať Slovákov žijúcich v zahraničí naspäť domov. Súčasťou sú aj spoty s úspešnými krajanmi. Tí pripomínajú dôvody, pre ktoré sa oplatí odísť z cudziny a znova žiť v rodnej krajine. Iniciatívu pripravila organizácia Leaf, ktorá spojila biznis, verejnú správu, samosprávu a neziskový sektor, aby sa pokúsila vrátiť šikovných ľudí domov. Založila ju spolu so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) a Americkou obchodnou komorou na Slovensku (AmCham). Komunikačná kampaň pracuje so známymi aj menej známymi ľuďmi, ktorí sa vrátili zo zahraničia alebo ostali doma, aby pomohli meniť krajinu.

5. S Birellom nenafúkaš – Birell

Značka Birell prišla s novou reklamou, tentoraz na motív ľudovej piesne Dedinka v údolí. Upravený text spievajú členovia dychovej kapely Textilanka v úlohe policajtov, ktorí uisťujú, že „s Birellom nenafúkaš“. Tvorcovia do reklamy okrem Textilanky povolali aj motoristického novinára Rastislava Chválu, ktorý si príznačne zahral vodiča. Plná verzia spotu má takmer dve minúty a v televíznom prostredí sa objavila iba dvakrát, hlavnými médiami kampane boli online a rádio.

6. Tipérsky kemp – Niké

Tvárou kampaní stávkovej kancelárie Niké je tréner Laco Borbély, ktorý sa objavil aj v spotoch nasadených počas hokejových MS. K tým pripravila značka tipérsky kemp, v ktorom tréner dohliada na zodpovednú prípravu tipujúcich. Tí si trénujú rôzne schopnosti, potrebné na stávkovanie – v prípade jedného spotu palce na tipovanie v mobile, v ďalších reklamách vôľu či kontrolovanie tiketov. Tréner na svojich zverencov prísne dohliada a na záver konštatuje, že základom každej výhry je poctivá príprava.

7. Dnes Sme nezabudli – Sme

Denník Sme sa na Deň víťazstva nad fašizmom opäť zameral na mladšie generácie, ktoré podľa predvolebných prieskumov inklinujú vo vysokej miere k extrémistom. Preto v spolupráci s DayByMe, sociálnou sieťou a lifestylovou komunitou, pripravil obsah, ktorým „hackol“ svet mladých v oblastiach oblečenia, cestovania a jedla, aby im pripomenul, ako ďaleko zašla nenávisť počas 2. svetovej vojny. Témy ďalej rozvíjali vybrané osobnosti, pričom komik Fero Joke si vyslúžil vlnu hejtu zo strany extrémistov za otvorenie témy o homosexuáloch v koncentračných táboroch. To však rozpútalo ďalšiu diskusiu o tolerancii na Slovensku.

8. Hľadáme úradnícky čin roka – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Úradníci sú neochotní a nič sa im nechce. Robia len to, čo musia. Taká je predstava väčšiny Slovákov o pracovníkoch štátnej a verejnej správy. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) sa rozhodol ukázať, že čiernobiele sú na úradoch iba papier a toner v tlačiarni. S ľuďmi je to oveľa lepšie. Prvý ročník Úradníckeho činu roka chce vyzdvihnúť iniciatívnosť, šikovnosť a moderné prístupy našich úradníkov. V nominačnom spote so štyrmi reálnymi úradníkmi ukázali, že „úradničina“ nie je nuda a úradník dokáže spraviť viac, ako si možno väčšina z nás myslí.

9. Hurban Legend – Zlatý Bažant

Pivná značka promovala novú sériu špeciálov Zlatý Bažant Hurban Legend. Hlavnou postavou spotov je J. M. Hurban. Celá kampaň je postavená na legendách o jeho osobnosti. Tie sú sčasti pritiahnuté za vlasy a sčasti sa pohrávajú s reálnymi faktami. Aby ľudí nielen pobavili, ale ich o Hurbanovi aj čo to naučili. Cieľom komunikácie bolo milo, vtipným spôsobom v monty-pythonovskej vizualite upriamiť pozornosť na historickú osobnosť, o ktorej mnohí netušia takmer nič. V rámci legiend o Hurbanovi značka rozpovedala aj pár zaujímavých faktov a prepojila ho s produktom.

Zdroj: Zlatý Bažant

Zdroj: Zlatý Bažant

Zdroj: Zlatý Bažant

10. Celé Slovensko fandí našim – Fortuna

Aj keď išlo o hokejové majstrovstvá, Fortuna do kampane k nim obsadila rovnako ako v minulosti hráčov futbalovej reprezentácie (je partnerom futbalového zväzu aj najvyššej domácej súťaže). V tomto prípade ich čakal už pod vedením nového trénera Pavla Hapala, ktorý v spote účinkuje tiež, tréning, no niektorí sa mu cielene vyhnú. A to potom, čo Stano Lobotka „nafilmuje“ zranenie a k televízoru na izbe ho sprevádzajú Marek Hamšík a Martin Dúbravka. Tak ako všetci, aj oni chcú sledovať hokejový zápas a fandiť našim.

11. Chleba (ne)bude lacnejší – Lidl

Reťazec Lidl sa v mikrokampani pohral s hláškou, ktorú počuť najmä z úst nefanúšikov – aj keď hokejisti vyhrávajú, chleba lacnejší nebude. Ibaže by bol. Lidl zákazníkom sľuboval, že každý deň po víťazstve Slovenska na MS zlacní kilový chlieb o 10 centov, a tak zaň namiesto 88 bude pýtať 78 centov. Akcia na „chlieb hokejový“ platila počas trvania šampionátu.

Chlieb hokejovýZdroj: Lidl

12. Hľadaj originálne spojenia – Kofila

Kofila sa v novej kampani dala na hľadanie originálnych spojení v každodennom živote. Čokoládovo-kávová tyčinka išla so spotom aj do televízie, réžiu mala na starosti režisérka Veronika Jelšíková. Kampaň bola nasadená aj v kinách, na YouTube, sociálnych sieťach, ako aj v mieste predaja. V rámci kampane sa Kofila spojila aj s bratislavskou Súkromnou strednou umeleckou školou dizajnu, ktorej študenti takisto riešili zadanie „Originálne spojenie robí svet krajším“. Ich práce sa použili v rámci sociálnych sietí a PR.