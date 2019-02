Kampaň mesiaca: Január 2019 (shortlist)

18.02.2019, 17:00 | Mediálne.sk

Nominované kampane v ankete Mediálne.sk za január 2019

1. Adoptuj si posteľ – Depaul Slovensko

Nezisková organizácia Depaul Slovensko poskytuje služby na pomoc ľuďom bez domova. V uplynulom období spustila kampaň, v ktorej umožnila „adoptovať“ si postele ako symboly ochrany pred zimou. Na tematickej internetovej stránke sa objavili tri postele, ktoré dostali ľudský charakter s menami Paulínka, Viktória a Lujza. Ich adopciou mohli ľudia podporiť niektoré z troch zariadení organizácie. Zástupcovia organizácie predstavili myšlienku na Hlavnej stanici v Bratislave, kde umiestnili postele na adopciu – symbolicky v exteriéri počas tuhých mrazov. Adoptívnymi rodičmi sa okrem iných stali aj herec Marek Majeský so svojou manželkou, ktorí si v online spote zahrali so skutočnými návštevníkmi nocľahárne.

Zdroj: Depaul Slovensko

Zdroj: Depaul Slovensko

2. Odkaz pre starostu – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Tvárou kampane Odkaz pre starostu je komik Samo Trnka. V spote z vidieckeho prostredia sa objavuje ako obyvateľ dediny Zanedbance, ktorej názov odzrkadľuje jej stav. S problémami dorazil priamo pred obecný úrad, aby ich prezentoval vedeniu obce. Spot takto promuje novú, vylepšenú mobilnú aplikáciu portálu Odkazprestarostu.sk, cez ktorú môže ktokoľvek upozorniť na problémy v meste či obci. Môže ísť napríklad o nefunkčné osvetlenie či poškodené lavičky v parku. Problém používatelia odfotia a popíšu, geolokácia určí jeho polohu. Administrátor Odkazu pre starostu podnet skontroluje a zašle samospráve na riešenie – a teda opravu, čistenie, odstránenie a podobne. Verejnosť môže sledovať, či sa daný problém aj skutočne napraví.

3. Spolu budeme les – Istropolitana Ogilvy

Aj reklamné agentúry posielajú koncom roka klientom PF-ky, v tomto prípade zaujal nápad Istrpolitany. Tá zvolila PF-ku prospešnú pre všetkých, no nielen na Vianoce, ale najmä po skončení sviatkov – klientom darovala živé stromčeky. Reagovala nimi na kampaň štátneho podniku Lesy SR „Lesy sme my“. Tá vznikla po tom, ako ochranári spustili vlastnú kampaň „My sme les“, v ktorej poukazujú na devastáciu lesov v dôsledku ťažby a prístupu štátnych orgánov. Agentúra podľa vlastných slov nasmerovala diskusiu o tom, kto je les, priamo na klientov. Darovala im stromčeky na sadenie, aby vznikol skutočný les.

4. Dnešná banka pre dnešných ľudí – 365.bank

V polovici januára spustila svoju prvú veľkú kampaň digitálna banka 365.bank, ktorá patrí pod Poštovú banku. Jej hlavným motívom je nezmyselnosť konšpiračných teórií. Keďže tie podľa 365.bank nie sú „dnešné“, ona prináša súčasnosť tam, kde doteraz vládla minulosť. Hlasom spotov sa stal slovenský raper Branči Kováč alias Vec. Ich jednotiacim prvkom je platobná karta a mobilná aplikácia 365 ako „symbol dnešného človeka, ktorý žije v prítomnosti, má kritické myslenie, pozerá vpred a nie vzad“. Komunikačný koncept v online priestore dopĺňa kampaň Dnešný Slovák.

Zdroj: 365.bank

Zdroj: 365.bank

Zdroj: 365.bank

Zdroj: 365.bank

Zdroj: 365.bank

5. Tento je 1 – Metsä Tissue

Značka Tento spoločnosti Metsä Tissue v novej kampani poukazuje na svoju vedúcu pozíciu. Podľa svojho odhadu vychádzajúceho z dát agentúry Nielsen je jednotkou na trhu. Na Slovensku sa jej v predajnosti najlepšie darilo v kategórii toaletný papier, kuchynské utierky a papierové vreckovky. Jednotku si osvojila značka aj v kampani, konkrétne podobu číslice. Tú zobrazila v kúpeľni, obývačke, detskej izbe či kuchyni. Štylizovaná architektúra obrazovo dopĺňa headline, ktorý dáva tieto fakty do súvislosti – vďaka tomu, že sú výrobky Tento v domácnostiach jednotkou, je Tento jednotkou na trhu.

Zdroj: Tento

Zdroj: Tento

Zdroj: Tento

Zdroj: Tento

6. Honelníkove narodeniny – Coop Jednota

Coop Jednota spustila kampaň, v ktorej komunikuje výrobky takzvaných vlastných značiek, teda tovar dodávateľov vyrobený špeciálne pre túto maloobchodnú sieť. V novom spote sa opäť objavuje známa dvojica zo salaša. Tentoraz má honelník narodeniny a bača mu sľúbi oslavu v reštaurácii. No keďže na špeciálnu príležitosť nemá dostatok peňazí, musí sa vynájsť. Reštauráciu napokon vytvorí priamo doma s tým, že honelníkovi zakryje oči. Ten ochutná špeciálne menu a rozdiel medzi reštauráciou a domácim menu vôbec neodhalí.

Zdroj: Coop Jednota

7. Zájazd s Ďoďom do Fekišoviec – ZľavaDňa

Zľavový portál zaradil do svojej ponuky zájazd do východoslovenskej obce Fekišovce. Aj on sa tak pridal medzi značky, ktoré na kontroverzné video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ihneď reagovali. „Výlet plný prekvapení zažiješ v najvyhľadávanejšej dedinke od rozpadu Rakúsko-Uhorska!“ písal v príspevku na Facebooku. Priamo na stránke ZľavaDňa však ponuku opísala aj podrobnejšie a uviedla všetko, čo je v cene „zájazdu“ zahrnuté. Body s humorom pripomínajú aj výroky dnes už legendárnej starostky obce.

8. Rajo – Vyrobte si doma

Značka Rajo sa vracia k slovenským tradíciám. Ako národný klenot vyzdvihuje napríklad modrotlač. Rajo vo videu láka, aby si ľudia doma vyrobili „tradične netradičnú modrotlač“, ktorej tradíciu prezentuje Peter Trnka. Rajo však postupne prináša aj ďalšie videá, napríklad s drotárkou Erikou Majerskou. K tradíciám sa vracia aj vo vizuále svojich produktov. Slovenským motívom ozdobil napríklad jogurt Hustý.

Zdroj: Rajo

9. Úrokový bonus – Prvá stavebná sporiteľňa

Aktuálna reklamná kampaň Prvej stavebnej sporiteľne sa zameriava na stavebné sporenie podporené úrokovým bonusom. Cieli na dve rozdielne skupiny, preto prišla naraz v dvoch kreatívnych prevedeniach. Prvé sa zameriava na dospelú cieľovku rodičov s deťmi. Na scénu okrem známych zvieracích hrdinov Lišiaka a Líšky prichádza aj ich syn. Lišiačik oblečený v tričku s číslom 7,5 hanblivo vykúka spoza otcovej nohy. Text v zátvorke ozrejmuje, že úrokový bonus 7,5 percenta pri stavebnom sporení sa však takto nehanbí.

Zdroj: Prvá slovenská sporiteľňa

Zdroj: Prvá slovenská sporiteľňa

10. Internet aj vo Fekišovciach – O2

Fenomén Fekišovce si nenechali ujsť ani ďalšie značky, na shortlist Kampane mesiaca sa ešte dostal operátor O2, ktorý na Facebooku informoval, že aj v tejto obci je dostupný jeho Internet na doma. „Potvrdzujeme účasť nášho internetu v tejto obci. Overte si dostupnosť aj u vás a získajte O2 Internet na doma, teraz v zľave za 10 eur mesačne,“ napísal operátor. Tematicky tak promoval službu, ktorá umožňuje overiť si dostupnosť internetu.

11. Varte a pečte naplno za polovičnú cenu – Coop Jednota

Reťazec natočil s bačom a honelníkom aj spot k ponuke riadov značky Delimano. Zákazníkom ich v rámci akcie ponúkal v polovičnej cene. Dvojica opäť vymyslela netradičnú aktivitu, v salaši si zahrala stolný tenis, no klasické rakety vymenila za panvice z Coop Jednoty. Keď však pingpongová loptička spadla medzi vajíčka, v zápale hry došlo k ďalšej úsmevnej situácii.

Zdroj: Coop Jednota

12. Kopírujeme jak páni – Anwell

Predseda parlamentu Andrej Danko sa pred rokmi pri písaní rigoróznej práce viac než inšpiroval cudzou tvorbou a odovzdal plagiát. Už dávnejšie navyše dostal titul kapitán, vtipov na jeho osobu je tak viac než dosť. Promptne zareagovala aj tlačiarenská firma Anwell, ktorá sa na bilborde prezentovala sloganom: „Aj keď nie sme kapitáni, kopírujeme jak páni“. Na Facebooku sa však objavilo aj viacero ďalších rýmov súvisiacich s A. Dankom. Každému, kto jeho hodnosti a prešľapy stíha sledovať, je hneď jasné, že sa Anwell na politikovu adresu dobre baví.