Kampaň mesiaca: Apríl 2019 (shortlist)

24.05.2019, 16:30 | Mediálne.sk

Nominované kampane v ankete Mediálne.sk za apríl 2019

1. Vítame migrantov – BROZ

Migranti, vitajte, hlásalo vo svojej kampani Bratislavské regionálne ochranárske združenie. To malo za cieľ pripraviť komunikáciu, ktorá by hovorila o probléme klesajúcej populácie migrujúcich vtákov. Zároveň sa uchádzala o podporu svojej organizácie, ktorá tento problém rieši. Tému migrujúcich vtákov kreatívny koncept spojil s hoaxami ohľadom prichádzajúcich migrantov na Slovensko. Vzniklo tak provokatívne video o citlivej téme, no s vtipným odhalením na konci.

2. Jarný zostrih – Coop Jednota

Známe duo zo salaša sa predstavilo v novej kampani Coop Jednota, tentoraz na veľkonočnú súťaž. Stačilo nakúpiť za 20 eur a zákazník sa dostal do žrebovania o výhry - osobné automobily, z ktorých jeden vyhral aj bača. Ten sa svojím úlovkom ponáhľal pochváliť honelníkovi, ktorý sa práve sústredil na strihanie oviec a počúvanie walkmana. Čo sa dialo mimo jeho vesmíru, to nevnímal a tak to aj dopadlo. Tradične bol súčasťou TV spotu aj ľudový aranžmán známej pesničky. Tentoraz príbeh dokresľuje legendárna pesnička „Vidiečan“, ktorej refrén si však honelník sám pretextoval.

3. Dátuj zodpovedne – O2

Operátor O2 sa v kampani spojil s výrobcom navigácie Sygic a spolu odmeňujú disciplinovaných vodičov, ktorí jazdia bez mobilu v ruke. Ak sa zlozvyku zbavia, môže získať od O2 dáta navyše. V aplikácii zbierajú body aj za jazdu bez porušovania ďalších predpisov, ak získajú aspoň 80 zo 100 bodov, čaká ich odema – jeden gigabajt na mesiac. Kampaň podporili osobnosti a influenceri na sociálnych sieťach. Hlavnou tvárou sa stal Sajfa, ktorý v úvode kampane dostal fingovanú pokutu za používanie mobilu počas jazdy, čím celú tému otvoril.

Osobnosti podporujúce kampaň Dátuj zodpovedneZdroj: O2

4. Anjelske krídla – Dobrý Anjel

Dobrý anjel v kampani prepojil charitu a slovenský dizajn. Organizácia pracovala s motívom kreslených krídel podľa návrhov jedenástich slovenských osobností. V špeciálnej aplikácii si ich môže „nasadiť“ každý, kto podaruje príspevok a stane sa tak Dobrým anjelom. Krídla kreslilo známi ilustrátori a výtvarníci ako Katarína Kerekesová, Shooty, Danglár a Miro Regitko. Krídlo ako darček dostalo 200-tisíc darcov. Dali sa tiež stiahnuť a zdieľať na Facebooku. Kampaň s tagom Krídla sú kreslené, pomoc je skutočná podporili aj mnohé známe osobnosti.

Zdroj: Dobrý anjel

Anjelské krídla navrhli aj ilustrátorky Katarína Ilkovičová, Daniela Olejníková či grafik Adrián MachoZdroj: Dobrý anjel

5. Skleróza multiplex sa nedá zastaviť. My tiež nie – Nádej

Združenie Sclerosis multiplex Nádej tento rok prinieslo novú vizuálnu identitu piateho ročníka eventu Od Tatier k Dunaju na bicykli so sklerózou multiplex. Jednoduchými piktogramami sa tvorcovia kampane snažili spojiť symbol hendikepovaného človeka, ktorý plynule prechádza do postavy na bicykli. Hlavnou myšlienkou združenia Nádej je idea nevyliečiteľní optimisti, ktorí aj napriek svojej chorobe nestrácajú chuť a radosť zo života.

Zdroj: Združenie Nádej

6. Škoda Akčný model Team – Škoda Auto Slovensko

Škoda Auto prišla na Slovensku aj s lokálnou kampaňou s tematikou hokeja, ktorá mala cieľovej skupine predstaviť výbavu akčných modelov Škoda. Pre rok 2019 ich značka pomenovala „Team“. Názov je inšpirovaný hokejom, ktorý je v máji tradične najsledovanejším športom na Slovensku. TV spoty z hokejového prostredia vtipne predstavujú výbavu modelov Fabia, Rapid a Octavia. V kampani vystupujú traja slovenskí reprezentanti – Michal Sersen, Matúš Sukeľ a Adam Liška.

7. Teleshopping – PSS

Prvá stavebná sporiteľňa sa rozhodla vtipne poukázať na absurdnú alternatívu k výhodným úverom na bývanie – masku na oči. Reklama využíva formy typické pre reklamy na „hlúposti“" a ukazuje tak, že naozaj dobré riešenie je práve úver od PSS. Divák spotu čelí klasickému naratívu z teleshoppingu. S „lacnou grafikou“ pracuje aj vizuál, ktorý takisto naoko ponúka „Masku na oči 3000“, no tým so zdravým rozumom radšej výhodný úver.

Zdroj: PSS

8. Dress Release – Poštová banka

Poštová banka sa rozhodla pre zamestnancov zrušiť dress code, čo komunikovala interne aj navonok. Podporiť tým chcela imidž modernej a neformálnej spoločnosti. Z informácie, ktorá sa bežne dostane len do interného časopisu, sa urobila veľká téma. Správa o zrušení dress code sa vytlačila na symbol formálnosti – bielu košeľu. Management spolu so zamestnancami si ich radi obliekli a stali sa tak chodiacim médiom v celom River Parku, kde sídli množstvo ďalších korporácií.

9. Chuť dať to najlepšie zostáva – Pilsner Urquell

Pivná značka sa pokúsila oživiť emóciu spred 17 rokov, keď Slováci oslavovali zisk majstrovského titulu. Rozhodujúci gól strelil vo finále proti Rusku necelé dve minúty pred koncom Peter Bondra. Ten v kampani spomína na tento pamätný okamih. V spote sa objavil aj Bondrov syn Dávid, ktorý je v súčasnom kádri národného tímu. Aj v tomto kontexte kampaň pracuje s motívom „chuť odovzdať to najlepšie ostáva“. Ako v hokejovej rodine, tak v českom pivovare.

10. Kto nevolí, môže držať hubu – Zastúpenie EK na Slovensku

Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku predstavilo pred eurovoľbami novú kampaň, ktorá apelovala na všetkých Slovákov, aby sa ich 25. mája zúčastnili. Súčasťou je aj spot, ktorý pracuje s motívom „držania huby“. To sa ukazuje ako nepraktické, samozrejme ide o metaforu. Okrem hlavného spotu sa do aktivity zapája aj viacero slovenských influencerov, ktorým podľa vlastných slov záleží na čo najvyššej účasti Slovákov v blížiacich sa eurovoľbách. Na svojich profiloch zverejňovali fotografie s „veľkou hubou“, čím mali motivovať sledovateľov a fanúšikov na účasť vo voľbách.

11. V najlepšom treba začať – Tatra banka

Tatra banka sa rozhodla posilniť employer branding, zastrešuje ho hashtagom #prirodzenenajlepsi, čo je aj názov kariérneho portálu. Nových zamestnancov k sebe láka náborovou kampaňou s claimom V najlepšom treba začať. V spote banka zobrazuje osobnosti aj svojho riaditeľa. Spoločným menovateľom životných príbehov súčasných zamestnancov aj známych tvárí je, že „v najlepšom neprestali, ale prijali nové výzvy a posúvali sa vpred“.

12. Hokej mimo mantinelov – Orange

Ešte v apríli nasadil svoju „hokejovú“ kampaň Orange, ktorý je jedným z hlavných partnerov hokejového zväzu. Operátor tradične komunikuje svoju podporu mladých hokejistov. Kampaň operátora sa nesie v duchu „Orange a hokej mimo mantinelov“. Spoločnosť zdôrazňuje, že v hokeji nejde len o výchovu budúcich majstrov sveta, ale tento šport vďaka svojim hodnotám a komplexnosti formuje ľudí, ktorí majú disciplínu, chápu silu tímovej práce – vedia, aké dôležité je pomáhať si, uvedomujú si, že bez odhodlania, vytrvalosti a tvrdej driny sa nedá dosiahnuť nič veľké.

13. Nikto už nezostane mimo hry – Telekom

Telekom v kampani promoval službu, v ktorej umožňuje zákazníkom s paušálmi Happy prejsť do novšieho portfólia Áno aj počas ich aktuálnej viazanosti. Futbalovou terminológiou tak prichádza u zákazníkov k výmene dresov, a preto sa operátor rozhodol ladiť v tomto duchu aj kampaň. Tvár značky Bekim sa tentoraz predstavil v úlohe nekompromisného rozhodcu, ktorý má svoje vlastné pravidlá. Strieda nielen hráčov, ale aj paušály. V spote sa ocitol na futbalovom štadióne (nakrúcalo sa na NFŠ), kde sú nielen plné tribúny, ale aj trávnik.