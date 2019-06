Influenceri ako marketingový nástroj. Čo sa skrýva za spoluprácami

27.06.2019, 14:11 | reb | © 2019 News and Media Holding

Agentúra PR.Konektor pripravila prvý slovenský Influencer Report. Zamerala sa v ňom na influencerov ako marketingový nástroj v reklamných kampaniach. Nakoľko s ním má pri vlastných prácach viacero skúseností, rozhodla sa priblížiť pojem integrovanej kampane na príkladoch spoluprác značiek so známymi osobnosťami.

V reporte sa uvádza, že pre efektívnu kampaň, do ktorej značka pozýva známu tvár, je potrebné sústrediť sa na správny výber influencera, systematickú prácu s obsahom, kreatívou, timingom a prepojením všetkých dostupných nástrojov integrovanej komunikácie.

„Zo skúseností vieme, že ľudia veria oveľa viac odporúčaniu v rámci komunít a od influencerov ako napríklad reklame v televízii,“ približuje agentúra s odvolaním sa na aj na výskum Influencer Marketing Hub1 o vplyve influencerov na kúpu produktov.

Z neho vyplýva, že 90 percent používateľov sociálnych sietí verí najviac odporúčaniu svojich rovesníkov, pričom 71 percent tvrdí, že s najväčšou pravdepodobnosťou nakúpi produkt práve na základe odkazov na sociálnych sieťach.

„Ide o jeden z najdynamickejších nástrojov PR, ktorý každoročne prežíva isté významné zmeny, preto prinášame prvý slovenský Influencer Report, ktorý odráža najvýznamnejšie udalosti na slovenskej influencerskej scéne, pričom pri mnohých stál práve PR.Konektor,“ vysvetlil Matúš Stračiak, Client Service Director PR.Konektoru.

V Influencer Reporte sa nachádzajú informácie o influencer marketingu na Slovensku, označovaní komerčných spoluprác, aj prehľad o najpopulárnejších skupinách influencerov, ktorých firmy pozývajú do spoluprác. Či už ide o mumfluencerky (ich publikum tvoria najmä mamičky), travelfluencerov (sledovaných cestovateľmi), fitfluencerov (s fanúšikmi, ktorí preferujú zdravý životný štýl), foodfluencerov (s priaznivcami hľadajúcimi gastro tipy) a iných.

„Efektívna spolupráca so značkou predstavuje pre mňa: promptnú komunikáciu medzi mnou, agentúrou a klientom. Ak klient navrhne postup alebo nápad, považujem za samozrejmosť zmeny v procese z mojej strany, no so zachovaním autentickosti pre mňa a moje publikum. Vtedy má spolupráca najefektívnejší výsledok a v prvom rade ja najlepšie viem, čo na mojich kanáloch funguje,“ vysvetlil jeden z influencerov, youtuber Matej „Selassie“ Slažanský.

Report otvoril aj tému virtuálnych influencerov, ktorí dostávajú čoraz väčší priestor v influencer marketingu a odborníci sami nedokážu odhadnúť, kedy a či vôbec úplne nahradia tých skutočných živých.

Tiež približuje takzvaných „fakefluencerom“, ktorí, naopak, kazia meno tým poctivým a fanúšikov a like-y si nakupujú, aby tak pôsobili atraktívnejšie pre prípadnú spoluprácu so značkami.