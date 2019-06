Hovorca Trnavy končí vo funkcii po rekordných 23 rokoch

20.06.2019, 10:35 | TASR

Po 23 rokoch na trnavskej radnici odchádza pravdepodobne najdlhšie slúžiaci hovorca na Slovensku Pavol Tomašovič. Na radnici pôsobil šesť volebných období a vystriedal troch primátorov. Na svoj post nastúpil v roku 1997.

Od augusta bude Tomašovič riadiť krajskú Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave. S inštitúciou spolupracoval už niekoľko rokov vďaka svojej spisovateľskej činnosti i predsedníctvu v regionálnej pobočke Spolku slovenských spisovateľov.

V stredu ho na post na základe výsledku výberového konania odsúhlasilo zastupiteľstvo zriaďovateľa Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Povedal, že takto by chcel vrátiť knihám to, čo mu do života dali.

Okrem P. Tomašoviča podľa informácií z Asociácie hovorcov Slovenska sú rekordmanmi v hovorcovstve za zhruba dve desiatky rokov hovorca Groupe PSA Slovakia v Trnave Peter Švec a Ján Bača z U. S. Steel Košice.

P. Tomašovič, ako uviedol pre TASR, nastúpil v období, keď sa správy pre médiá telefonovali pevnou linkou, neskôr faxovali, potom nastúpili mobily, prvé počítače a prvé programy, následne internet.

„Keď som prišiel na radnicu, bol som na komunikačnom oddelení jediný. Aj vzhľadom na nástup informovanosti prostredníctvom internetu funguje na radnici celý komunikačný odbor,“ uviedol. Vo funkcii hovorcu bol zároveň aj šéfredaktorom kultúrneho a spoločenského mesačníka Novinky z radnice.

Ako P. Tomašovič konštatoval, rozsah a formy práce hovorcu sa počas jeho pôsobenia menili, snaha prezentovať prácu samosprávy a obhajovať jej kroky navonok však preňho zostávala prvoradou počas celého obdobia.

„Literatúra bola od detstva mojím koníčkom a veľmi mi to pomohlo v mojej práci, keďže hovorca musí dobre a premyslene narábať so slovom,“ dodal.