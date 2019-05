Hokejový spot prináša aj Jägermeister. Podieľali sa na ňom americkí filmári

13.05.2019, 16:28 | reb | © 2019 News and Media Holding

Značka Jägermeister prišla počas majstrovstiev sveta v hokeji s vlastným spotom. K šampionátu v Bratislave a Košiciach si alkoholický nápoj pripravil lokálnu kampaň, v ktorej hokej prepojil so zábavou, módou aj umením. Na pomoc si prizval aj profesionálov z USA.

Medzi značky, ktoré si k šampionátu pripravili tematické kampane, sa pridal Jägermeister. Ten sa zo zimného štadióna rozhodol presunúť do prostredia, v ktorom sa hokejové odkazy prelínajú so zábavou, módou, umením a ulicou.

V lokálnej produkcii si značka dala cieľ dostať sa bližšie k širšej skupine zákazníkov. „Spojenie Jägermeistera s ľadovou namrazenosťou je našim ‚lovcom‘ dosť dobre známe, ale Jägermeister nie je tradičným partnerom hokeja. Skutočnosť, že milujeme tento šport v jeho pôvodnej podobe, by od nás ľudia nemuseli považovať za úprimnú. Preto sme oslovili agentúru Concept One, aby sme spoločne našli cestu k fanúšikom hokeja a pritom zostali verní našim hodnotám,“ hovorí česká brand manažérka značky Pavlína Valko.

Za novým spotom stojí spomínaná šeská kreatívna agentúra Concept One, ktorá spravila z každoročných majstrovstiev „Meistrovstvá, z ktorých mrazí“. „Hokej je marketingovo spájaný s národnou hrdosťou a spoločným fandením. Funguje to, ale ide to stále dookola a neprináša to nič iné,“ hovorí Peter Tarbajovský, kreatívny riaditeľ agentúry.

V klipe je síce prítomné všetko, čo k hokeju patrí – dresy, štadión, hráči i fanúšikovia. Jägermeister tu však vlastným spôsobom zanecháva stopu so zámerom „užiť neprestávajúci lov“. „Výsledok pôsobí, ako keď sa partia mladých ľudí dostane na ľad a urobí si vlastný večierok s ľadovo namrazeným Jägermeisterom,“ približujú v opise tvorcovia.

Na spote sa podieľala spoločnosť Bistro Films, režíroval ho Roland Wraníka, na scéne sa mihnú hokejisti v kostýmoch od stylistu Jakuba Eliáša. Brankára si zahral skutočný hokejista, hráč druholigového HC Letci Letňany David Pírs. Ide o odchovanca hokejovej Sparty a Slavie s piatimi štartmi v reprezentácii do sedemnásť rokov.

Natáčaniu spotu predchádzali tri mesiace príprav. Počas nich sa menili lokácie z kasární Karlín na krasokorčuliarsku halu Hasa v pražských Vršoviciach.

„Nechceli sme klasickú hokejovú halu s vysokými stropmi, v ktorej by sa nedala vytvoriť autentická atmosféra párty na ľade,“ vysvetľuje projektová manažérka Tamara Kučerová z agentúry Concept One.

Samotné natáčanie trvalo od šiestej večer do šiestej ráno a okrem štábu a hlavných predstaviteľov sa ho zúčastnilo osemdesiat komparzistov. „Color gradingu“, čiže farbenia filmu, sa ujali experti z newyorského postprodukčného štúdia Company3. Tí sa už podieľali napríklad na pripravovaných Star Wars: The Rise of Skywalker alebo na remaku Levieho kráľa.

Filmový spot bude sprevádzať hokejových divákov v televízii i na internete po celú dobu konania majstrovstiev sveta, ktorých finále sa odohrá v Bratislave v nedeľu 26. mája.