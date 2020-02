Film o holokauste Správa provokuje predvolebným bilbordom Tisa

10.02.2020, 16:32 | raj | © 2020 News and Media Holding

Jozef Tiso na volebnom bilborde s prelepenými ústami. Film Správa hovoriaci o hrôzach holokaustu sa dočkal provokatívneho vizuálu. Kampaň pochádza z dielne agentúry Saatchi & Saatchi.

Film Správa rozpráva málo známy príbeh Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, dvoch Slovákov, ktorí v roku 1944 utiekli z Osvienčimu.

A. Wetzler o svojich zážitkoch napísal knihu, ktorá slúžila ako predloha. Producentom pripravovaného filmu je spoločnosť DNA Production, pre ktorú ide z hľadiska rozpočtu o zatiaľ najväčší projekt.

Režisérsky je Správa pod taktovkou Petra Bebjaka a v hlavnej úlohe sa predstaví Noël Czuczor.

„Pravdu o holokauste na Slovensku stále mnohí popierajú. Rastie vlna xenofóbie a sľuby súčasných politikov až nápadne pripomínajú temné odbobie Slovenského štátu. Tak ako Správa Vrbu a Wetzlera zastavila transporty, je čas zastaviť tých, ktorí nás vracajú do Slovenska z roku 1942,“ hovorí o kampani agentúra MUW Saatchi & Saatchi.

Na bilbordoch s Tisom, ktoré pripomínajú aktuálne predvolebné vizuály v slovenských uliciach, zalepili ústa bývalého prezidenta Slovenského štátu „Správou“.

„Vytvorili sme osvetovú kampaň, ktorou poukazujeme na to, že holokaustu predchádzali podobné politické heslá ako využívajú politici v súčasnosti. V najrušnejšom období predvolebnej kampane do NR SR ukazujeme, ako by vyzerala volebná kampaň Hlinkovej ľudovej strany s dnešnými možnosťami,“ dodáva agentúra.

Na kampaňovom webe budú môcť ľudia okrem teaseru na film Správa vidieť Správu o súčasnom Slovensku v porovnaní so Slovenským štátom v roku 1942. V online sú do zdieľania kampane zapojení viacerí herci i influenceri.