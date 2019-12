Facebook bude mať po prvý raz reklamu na Super Bowle. Vsadil v nej na Stallona

21.12.2019, 09:44 | reb | © 2019 News and Media Holding

Finále ligy amerického futbalu NFL známe ako Super Bowl sa na budúci rok uskutoční 2. februára. Priamy prenos zápasu bude vysielať americká televízia Fox, ktorá koncom novembra oznámila, že lukratívny reklamný priestor počas tohto stretnutia už vypredala. Svoj čas v prenose si poistila aj sociálna sieť Facebook. Tá príde s vlastnou reklamou na Super Bowle po prvý raz.

Značky si aj túto sezónu poistili svoj reklamu v predstihu. Cena za 30-sekundový priestor počas 54. ročníka udalosti zostala podobná ako po minulé roky, pohybuje sa od päť do 5,6 milióna dolárov. V tomto roku vysielala Super Bowl CBS, 30 sekúnd reklamy predávala za sumu do 5,3 milióna.

Reklamu na očakávanú udalosť si na rok 2020 pripravil aj Facebook. Bude súčasťou kampane More Together, ktorú spustil v máji. Ako píše CNBC, podľa hovorkyne Facebooku má spot ukázať, ako sa spájajú ľudia z rôznych prostredí, vymieňajú si skúsenosti, zdieľajú záujmy, a to všetko prostredníctvom Facebook Groups, teda skupín na tejto sociálnej sieti.

V 60-sekundovom spote, na ktorom spolupracovala agentúra Wieden + Kennedy, sa objaví aj americký herec a filmový „Rambo“ Sylvester Stallone a herec a komik Chris Rock. Facebook si chce podľa zahraničných médií reklamou zlepšiť imidž po škandále okolo Cambridge Analytica za porušenie ochrany súkromia či opakovanej kritike, že nebude obmedzovať politické príspevky.

Okrem toho, že Facebook bude mať premiéru na Super Bowle, na marketing vyčleňuje z roka na rok viac peňazí. Pre porovnanie, v roku 2017 išlo o sumu približne 50 miliónov dolárov, vlani to bolo vyše 380 miliónov a s nárastom ráta aj do budúcna.

Vypredané už v novembri

V súvislosti s predajom reklamného priestoru počas

