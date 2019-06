Ed Sheeran si zahral v reklame na kečup značky Heinz. Vymyslel ju sám

20.06.2019, 14:44 | reb | © 2019 News and Media Holding

Potravinárska spoločnosť Heinz uviedla novú reklamu na svoj kečup. Jej hlavným hrdinom je britský spevák Ed Sheeran, ktorý je známym milovníkom tohto produktu. S ideou reklamy dokonca prišiel on sám, čo značka ocenila a jeho myšlienky pretavila do spomínaného spotu.

E. Sheeran sa spojil so značkou Heinz nedávno. Spevák je však intenzívnym fanúšikom kečupu už dlho, na ruke má dokonca tetovanie malého kečupu od Heinz. Jeho asistent okrem iného musí mať pri sebe zakaždým aspoň jednu fľašku, ak by si umelec chcel spestriť svoje jedlo.

V príspevku na Instagrame zo začiatku apríla informoval značku a rovnako svojich takmer 30 miliónov sledovateľov, že v hlave nesie zaujímavú ideu. „Hej, Heinz, mám nápad na televíznu reklamu, ak by ste mali záujem. Ak nie, nebudem urazený, nikdy by som sa na vás nedokázal hnevať. Ozvite sa mi do správy alebo povedzte vašim ľuďom, aby zavolali tým mojim. S láskou, vás najväčší fanúšik,“ prípomína znenie jeho príspevku People.

Značka dlho neváhala a reklama z dielne populárneho speváka je na svete. Zachytáva Eda, ktorý príde do luxusnej reštaurácie v ležérnom oblečení a s batohom na chrbte. V spote znie iba jeho hlas, nahovoril aj voicover.

Síce ide o svetoznámu osobnosť, prepychová reštaurácia nie je príliš podľa jej chuti. Aj keď je viac než nóbl, vynájde sa. To, čo miestu a jedlu dodá ten správny šmrnc, je – ako inak – kečup Heinz. Podľa vlastných slov speváka bolo účinkovanie v tejto reklame väčším zážitkom ako koncertné turné na štadióne.

Ako píše Billbord, spolupráca dokonca priniesla aj vlastný kečup s názvom Tomato Edchup, ktorého fotku na Instagrame spevák zverejnil 5. júna.

Tento deň je v Amerike známy ako národný deň kečupu. Špeciálna edícia zmizla pultov obchodov prakticky okamžite, no na oficiálnom účte značky Heinz na Instagrame sa fanúšikovia môžu dočkať bližších informácií, kedy bude opäť k dispozícii.