Digitálne agentúry hlásia prepad tržieb o 20 až 30 percent

24.03.2020

Aktuálna situácia s pandémiou koronavírusu sa bytostne dotýka aj digitálnych marketingových agentúr, ktoré takisto potvrdili zásadný pokles tržieb. Hovoria o výzve, ktorú dosiaľ nezažili, no zároveň odkazujú klientom, že ťažké časy by mali prekonať spoločne.

V čase predošlej ekonomickej krízy v roku 2008 sa u nás agentúry špecializované na digitálny marketing iba formovali. Pripúšťajú, že aktuálna náhla kríza spôsobená koronavírusom aj ich zastihla nepripravených.

„Posledné dni sa denne prispôsobujeme novým zvykom, adaptujeme sa na prácu z domu. Aj keď sa agentúry snažia a držia kontinuitu, vládne nariadenia a karanténny stav spôsobil pokles spotreby, čo priamo ovplyvnilo množstvo práce (nielen) digitálnych agentúr,“ konštatuje v aktuálnej správe 21 členov združenia ADMA (Asociácia digitálnych marketingových agentúr).

Čaká sa vyše šesťmiliónový výpadok

Agentúry hlásia prepady zákaziek, a teda aj tržieb, na úrovni od 10 do 50 percent, a to za jediný týždeň. Rozptyl súvisí s typom služieb jednotlivých agentúr. Väčšina sa zhodla na prepade o 20 - 30 percent.

„Ak to skombinujeme s číslami o trhu digitálnych agentúr, bavíme sa o okamžitom výpadku až do výšky 6,5 milióna eur. A to len za obdobie od apríla do júna, dosah na zotavenie trhu si momentálne netrúfa odhadnúť nikto z nás,“ uvádza ADMA.

Najpesimistickejší lídri agentúr však očakávajú návrat do bežných trhových podmienok

