Budiš zmenil logo na sociálnych sieťach

15.04.2020, 10:12 | Mediálne.sk

Ochorenie Covid-19 sa šíri rýchlo a každým dňom so sebou prináša nové a nové prípady. Minerálna voda Budiš zmenila logo na sociálnych sieťach a aj takým spôsobom sa snaží apelovať na svojich fanúšikov, aby ešte vydržali doma.

Jedine spolu to zvládneme, aj to bolo jedným z dôvodov, prečo minerálna voda Budiš zmenila logo na sociálnych sieťach.

„Okrem toho, že podporujeme hrdinov v prvých líniách, detí v detských domovoch, seniorov a iných prísunom minerálov a pitným režimom, chceme aj takouto malou zmenou loga ovplyvniť našich fanúšikov. Apelovať na nich, aby ešte vydržali doma, pretože len spolu to zvládneme,“ hovorí Andrej Hronský generálny riaditeľ spoločnosti Budiš, a.s., Dubové (predtým Slovenské pramene a žriedla, a.s.).