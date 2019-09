Bory Mall predstavilo nový kreatívny koncept od This is Locco

24.09.2019, 16:37 | reb | © 2019 News and Media Holding

Nákupno-zábavné centrum Bory Mall spúšťa nový komunikačný koncept „Zažite západ“. Kreatíva nadväzuje na polohu v Bratislave – reaguje na status najzápadnejšieho nákupného centra v meste. Nová stratégia pochádza z dielne reklamnej agentúry This is Locco.

Centrum chce v komunikácii obrátiť okrajovú polohu v Bratislave vo svoj prospech. „Západ je štylizovaným atraktívnym motivátorom hľadania kvality, zážitkov a príjemného prostredia,“ zdôvodňuje.

Kreatívu pripravili v agentúre This is Locco, ktorú si ako novú v Bory Mall vybrali koncom augusta. Vynoviť layout a komunikačnú tematiku sa rozhodli takmer po piatich rokoch od otvorenia, pričom predtým spolupracovalo centrum s agentúrou Popcorn Advertising.

„Bory Mall je ašpiratívne nákupné centrum, najmladšie v Bratislave, no za päť rokov si už stihlo vytvoriť klientelu, ktorá sa sem rada vracia. Čo sa mi veľmi páči je, že manažment chápe trend a okrem ponuky retailerov prináša ľudom zážitky v podobe zaujímavých eventov,“ tvrdí autor myšlienky „západu“ Juraj Kováč, kreatívny riaditeľ This is Locco.

Práve iné, ako len nákupné zážitky, sú podľa J. Kováča svetovým trendom v nákupných centrách. Preto sa na tom rozhodli postaviť aj túto stratégiu. „Následne sme hľadali unikátny komunikačný benefit, na základe ktorého by sme pripravili kreatívu na zážitkovej stratégii,“ dodáva J. Kováč.

Spojenie „unikátnej polohy nákupného centra a pozitívnej témy“, ktorú This is Locco bude ľuďom aj produktovo podkladať, bude hlavnou témou najbližších kampaní.

Bory Mall na vizuáloch vyzdvihuje trojrozmerné kino Imax, nový bazén alebo svoj foodcourt. Súčasťou novej vizuality je aj ukotvené logo ukazujúce na západ. Celú myšlienku podporia ďalšie sprievodné marketingové aktivity, ktoré odhalia postupne.

Zdroj: Bory Mall

Poznámka: Nákupné centrum Bory Mall patrí rovnako ako vydavateľ Mediálne.sk News and Media Holding do portfólia skupiny Penta.