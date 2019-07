Billa v letnej kampani promuje sortiment od slovenských farmárov

03.07.2019, 10:40 | reb | © 2019 News and Media Holding

Potravinový reťazec Billa spustil v stredu kampaň „Farmári – V čerstvosti sa vyznáme“, ktorou rozvíja komunikačný odkaz „V potravinách sa vyznáme“. Séria vizuálov a televízny spot približujú pôvod ovocia a zeleniny od slovenských farmárov. Kampaň pripravila agentúra Mark4.

Séria vizuálov a televízny spot približujú pôvod ovocia a zeleniny od slovenských farmárov. Letná kampaň promuje najmä privátnu značku Slovenská farma. Okrem ovocia a zeleniny je tiež privátnou značkou Billy pre slovenské mäso.

„Zakladáme si na dlhodobej spolupráci so slovenskými farmármi, ktorých prácu si veľmi vážime. Keď sa nabudúce vyberiete do Billy nakúpiť suroviny na čerstvý zeleninový šalát či šťavnatý ovocný dezert, myslite na to, že každá voľba pre slovenský výrobok znamená symbolické potrasenie rukou slovenskému farmárovi a ocenenie jeho húževnatej práce, ako aj kvalít slovenskej pôdy,“ hovorí Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka Billy.

Reťazec okrem iného komunikuje, že v predajniach si zákazníci môžu každý deň vybrať zo širokého sortimentu ovocia a zeleniny, ktoré zamestnanci kontrolujú aspoň každé dve hodiny. Na pultoch predajní majú vyložené do 24 hodín od ich zberu.

Nová letná kampaň Billy využíva v komunikácii princíp deleného obrazu. „Čerstvé z farmy priamo do predajní“ a lokálnosť sortimentu má zdôrazňovať slovenská trikolóra s komunikačnými hedlajnami.

„Billa – to sú odborníci na kvalitné, čerstvé a chutné potraviny a na to chceme v kampani poukázať. Potraviny tvoria najpodstatnejšiu časť nášho dennodenného biznisu, ponúkame našim zákazníkom naozaj širokú ponuku od tých cenovo najvýhodnejších produktov až po prémiovú kvalitu,“ dodáva D. Pernicová.

Zdroj: Billa

