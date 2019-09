Billa má nový vernostný program s plyšákmi ovocia a zeleniny

05.09.2019, 15:50 | reb | © 2019 News and Media Holding

Reťazec Billa odštartoval začiatkom školského roka novú vernostnú kampaň, ktorá cieli tradične na rodiny s deťmi. Jej cieľom je podporiť obľúbenosť lokálneho ovocia a zeleniny u najmenších návštevníkov. V rámci kampane preto prichádza aj so šesticou plyšových postavičiek nazvaných Vitoši.

Billa Vitošmi nadväzuje na predchádzajúcu kampaň Farmári – V čerstvosti sa vyznáme. Tá podporovala ovocie a zeleninu na regáloch reťazca od slovenských farmárov.

„Osveta zdravého životného štýlu od raného veku je veľmi dôležitá a my v Bille veríme, že tak ako si deti obľúbia plyšové hračky, zaradia ovocie a zeleninu do svojho jedálnička aj tie, ktoré to doteraz odmietali,“ hovorí marketingová riaditeľka Billy Denisa Pernicová.

Nová kampaň je nasadená v televízii, rádiu, printe, beží na webe a sociálnych sieťach. Súčasťou je aj komunikácia v OOH, prostredníctvom letákov, Rádia Max v predajniach Billy a instorová komunikácia. Za kampaňou stojí agentúra Mark4.

Ako dodáva D. Pernicová, novým vernostným programom chce reťazec osloviť predovšetkým mladé rodiny s malými deťmi – za ich vernosť ich Billa odmení v podobe hračiek.

Celá sada Vitošov pozostáva zo šiestich plyšových hračiek – jahody, hrušky, tekvice, karfiolu, mrkvy a hríbu. V novom spote plyšáci tancujú a spievajú pieseň v oddelení ovocia a zeleniny a pozývajú zákazníkov do Billy.

Vernostný program funguje nasledovane. Za každých 5 eur hodnoty nákupu získa zákazník jednu nálepku. Za 20 nálepiek nalepených na hracej karte si môže zakúpiť jedného Vitoša za akciovú cenu 1,99 eur.

Body navyše získavajú návštevníci aj za nákup vybraných produktov označených v akciovom letáku. Plyšové hračky je však možné zakúpiť aj bez účasti na promoakcii. Pôvodná cena bez zbierania nálepiek je 9,99 eur. Kampaň s Vitošmi trvá od 4. septembra do 29. októbra alebo do vypredania zásob.

Zdroj: Billa