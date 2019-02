17.02.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Dititálny týždeň | A tiež: Americký orol padá / Bugatti vytlačilo brzdy / Zažite Formulu E /UX Design Awards 2019

Buggati vytlačilo brzdy

Vyzerá to tak, že technológiu 3D tlače čaká zlatá éra a na jej začiatku nebude nikto menší ako legendárna automobilka Bugatti. Spolu s Link ako prvý navrhli a otestovali titánové brzdy vyrobené v 3D tlačiarni, ktoré by boli schopné top model Chiron zastaviť zo 100 na 0 za 2,5 sekundy. Aby ste si to vedeli predstaviť – je to skôr, než stihnete prečítať túto vetu. Fantázia!

Americký orol padá

Harley-Davidson čelí klesajúcim predajom a spraviť z nich znova cool značku má svetová agentúra Droga5. Po predstavení elektromotorky LiveWire sa svetu ukázal koncept elektrického skútra, ktorý vyzerá fantasticky a jeho cena by nemala dosahovať stratosféru. Pomôžu práve elektrické skútre a motorky zachrániť Harley?

Absurdita: zabudnuté heslo môže stáť investorov do kryptomien 190 miliónov dolárov

Svet kryptomien čelí dosiaľ asi najväčšiemu škandálu a meno Gerald Cotten bude v komunite skloňované skutočne často. Tento tridsiatnik, zakladateľ kanadskej burzy s kryptomenami QuadrigaCX, mal na starosti všetky obchody cez „hot wallet“ a ich následné uloženie v „cold storage“, ktoré si vieme predstaviť ako akýsi virtuálny trezor.

Všetko fungovalo až dovtedy, kým koncom minulého roka za zvláštnych okolností nezomrel v Indii. S ním odišla aj dosť zásadná informácia – heslo k tomuto virtuálnemu trezoru, vďaka ktorému sa zvyšok spoločnosti QuadrigaCX vie dostať práve do „cold storage“ a investori do kryptomien k svojim peniazom, konkrétne k 190 miliónom amerických dolárov. Aká je pravdepodobnosť, že ešte niekedy uvidia svoje peniaze? Podľa aktuálneho vývoja dosť nízka, píše Gizmodo.

Zažite Formulu E

Známa F1 má mladšieho súrodenca, ktorý každou ďalšou sezónou naberá na príťažlivosti. Závody elektrických formúl nie sú síce také hlučné, ale sú pekelne rýchle a majú ten elektrizujúci technologický šmrnc, ktorý F1 chýba. Napríklad vďaka Formula E Live Ghost Racing si môžete online zajazdiť proti reálnym jazdcom na aktuálne prebiehajúcom závode, čo rozhodne stojí za vyskúšanie.

UX Design Awards 2019

Využite možnosť prihlásiť sa do medzinárodnej súťaže UX Design Awards 2019 a zviditeľnite tak svoju prácu na globálnej úrovni. Súťaž je unikátna svojím zameraním na UX, kde ústrednou témou je používateľ a jeho zážitok. Viac informácii odhalí #ADMAweb.

