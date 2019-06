Za nenávistné prejavy začne Facebook posúvať údaje o používateľoch úradom

26.06.2019, 16:17 | reb | © 2019 News and Media Holding

Ak budú podozriví zo šírenia nenávisti, Facebook posunie ich osobné údaje. Spoločnosť sa na týchto podmienkach dohodla so zástupcami Francúzska. Ide o vôbec s prvú krajinu na svete, ktorej poskytne citlivé informácie o jej obyvateľoch.

Informáciu uviedol pre agentúru Reuters minister pre digitalizáciu Cédric O, ktorý prezidentovi Emmanuelovi Macronovi radí práve v tejto oblasti.

Vo Francúzsku sociálna sieť pritom v súčasnosti už poskytuje údaje o obyvateľoch a ich IP adresy súdom, ak ich o to požiadajú. Ide o prípady, ak sú používatelia Facebooku podozriví z terorizmu či násilných činov.

Najnovšie tak bude vďaka dohode možné v krajine jednoduchšie vyhľadať aj tých, čo šíria nenávistné prejavy. „Je to úžasná správa. Znamená to, že justícia bude môcť postupovať normálnymi krokmi,“ povedal Cédric O s tým, že je to naozaj veľmi dôležité a vo Facebooku to robia iba pre Francúzsko.

Spoločnosť Facebook, ktorej patrí aj obrázková sociálna sieť Instagram, tieto informácie zatiaľ nekomentovala. Na túto dohodu sa rozhodla prikývnuť po početných stretnutiach a debatách jej predstaviteľov a francúzskej vlády.

Stretnutia absolvovali aj Cédric O a viceprezident Facebooku pre globálne záležitosti a komunikáciu a zároveň bývalý podpredseda britskej vlády Nick Clegg. Debatoval aj samotný šéf Facebooku Mark Zuckerberg s prezidentom Emmanuelom Macronom.

Francúzi okrem toho plánujú pokutovať technologických gigantov, ak nebudú dostatočne pracovať na odstraňovaní sporného obsahu s nenávistnými prejavmi.

Právničky Sonie Cisseovej z právnickej firmy Linklaters pre Reuters povedala, že aj vďaka tomuto rozhodnutiu je Francúzsko svetovým lídrom proti nenávistným prejavom na internete, označovanými pojmom „hatespeech“ a tiež proti šíreniu nepravdivých správ.

„Je to silný signál z hľadiska regulácie,“ tvrdí S. Cisseová. Nenávistné prejavy podľa nej už nie sú považované za slobodu slova, ale vnímajú ich podobne ako napríklad spomínaný terorizmus.

Pri téme ochrany osobných údajov je Facebook už dlhší čas na pretrase. Do problémov ho vlani dostala správa, podľa ktorej analytická spoločnosť Cambridge Analytica neoprávnene získala informácie o 50 miliónoch používateľov a využila ich okrem iného pri vývoji softvérových nástrojov na podporu volebnej kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa v roku 2016.