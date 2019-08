Youtuber daroval kamarátovi Lamborghini. Ako súčasť kampane

26.08.2019, 10:32 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: MiniFalcon je skutočne e-mobilný / Netflix vs. tí druhí/ Taycan sa predstavuje / ADMA špeciál o influenceroch #2

MiniFalcon je skutočne e-mobilný

Elektrické kolobežky sú trendy a nie je nič výnimočné, keď pred nimi chodci odskakujú na chodníkoch. Toto je kapitola sama o sebe, nás však zaujal mimoriadne prenosný MiniFlacon, ktorý by ste zopár pohybmi mali vedieť jednoducho zložiť do ruksaku a pokračovať po vlastných. Kolobežke sa už podarilo získať ocenenie RedDot za design a jeho autori hľadajú pre projekt financovanie cez Indiegogo.

Netflix vs. tí druhí

Streamovacie služby sú horúca téma a neohrozené postavenie Netflixu začnú už o niekoľko mesiacov ohrozovať nový konkurenti. V prvom rade to bude Disney+, ktorý vlastní licencie na komerčne najúspešnejšie filmové série súčasnosti – spomeňme len Marvel, Star Wars a Pixar – a seriálové rozšírenie diváckych hitov bude stávka na istotu.

Druhý rival bude Apple TV Plus, ktoré vďaka prakticky neobmedzeným finančným možnostiam kalifornského giganta a jeho skúsenostiam so službami podobného druhu určite zamieša karty. V kuloároch sa hovorí o šiestich miliardách amerických dolárov určených na produkciu vlastného obsahu...

Z YouTube do Lamborghini

Ak netušíte, ako sa dá vďaka YouTube byť tak populárny, že vám jedna z najväčších herných spoločností EA dá ako poďakovanie za spoluprácu na novinke Need For Speed Heat úplne nové Lamborghini Huracán Evo Spyder za takmer 300-tisíc dolárov, tak vás môžeme upokojiť. Netušíme to ani my. Vloger David Dobrik – mimochodom, rodák z Košíc – ho však po obdržaní „nečakane“ venoval svojmu najlepšiemu kamarátovi, natočil o tom video a získava ďalšie milióny videní. A ďalšie peniaze.

Taycan sa predstavuje

Nemecká prémiová značka Porsche sa pridáva k svojim krajanom s plne elektrickým modelom, nie je to však SUV. Športová limuzína Porsche Taycan je cielene namierená proti Tesla Model S. Okrem testovacieho videa sú na internete už aj prvé fotografie interiéru – a vyzerá k svetu. Ak ste však fanúšikom analógových ovládačov, toto nebude nič pre vás. Takéto množstvo displejov snáď nemalo ešte žiadne auto.

ADMA špeciál o influenceroch #2

V poslednom #digitalnytyzden sme písali o výbere toho správneho influencera a odporúčanom budgete. V pokračovaní série sa dozviete o výhodách a nevýhodách spolupráce s influencermi a zároveň niekoľko (polo) vtipných príkladov, kedy kampane nedopadli podľa očakávaní.

