Voľby podľa analytikov: Slabá RTVS a koordinované manipulácie na Facebooku

Verejnoprávnu funkciu RTVS pred voľbami suplovali hlavne súkromné médiá. Hoci primárnym zdrojom politických informácií ostáva televízia, v nedávnej predvolebnej kampani zohral zásadnú rolu Facebook, vyplýva zo spoločnej správy organizácií Memo 98 a Globsec mapujúcej informovanosť verejnosti pred tohtoročnými parlamentnými voľbami.

Memo 98 a Globsec skúmali informovanosť Slovákov pred parlamentnými voľbami od októbra minulého roka. Aby bol tento monitoring presnejší, objednali si prieskum u agentúry Focus v druhej polovici januára.

Okrem iného z neho vyplynulo, že hoci najviac informácií čerpajú ľudia naďalej z televízie, hlavne Facebook je čoraz častejšie rodiskom rôznych názorových trendov, ktoré sa potom rozšíria do všetkých druhov médií.

Najviac ľudí čerpá z televízie

Z prieskumu vysvitlo, že voliči čerpali informácie o politických stranách z televízie až šesťnásobne častejšie než zo sociálnych sieti. Za primárny zdroj ju uviedlo 52 percent opýtaných.

Ako druhý najčastejší primárny zdroj informácií uvádzalo 17 percent respondentov webové stránky a online magazíny. Sociálne siete ako hlavný zdorj informácií boli s deviatimi percentami na treťom mieste.

Ak by sa zohľadnilo, aký zdroj opýtaní označili za druhý a tretí najčastejší, najväčší zásah by mala televízia s 86 percentami, nasleduje rádio so 54 percentami, známi a kolegovia so 47 percentami. Poradie dopĺňajú online médiá s 39 percentami, printové médiá s tretinou opýtaných a sociálne siete s 31 percentami.

Monitoring tiež sledoval, koľko vysielacieho času dostali ktoré politické strany a hnutia. V prípade RTVS pozorovalo Memo 98 citeľne viac vysielacieho času pre vládne strany, hlavne SNS. Vláde venovala RTVS v rámci politických príspevkov 38,6 percenta vysielacieho času, samotným stranám Smer-SD a SNS takmer 11 percent z celkového času. Strane Za ľudí venovali v RTVS päť percent, OĽaNO 4,3 percenta času.

Okrem toho sa v hlavnej politickej relácii O 5 minút 12 objavil ako hosť najčastejšie Andrej Danko, líder SNS. Pozvanie prijal šesťkrát. O jednu návštevu menej mal líder Smer-SD, zástupcovia SaS a OĽaNO boli v relácii pred voľbami štyrikrát. Ďalšie strany mali zástupcu v relácii trikrát.

Z Facebooku do mainstreamu

Monitoring tiež podrobne sledoval sociálne siete, hoci tie neboli až takým častým zdrojom informácii o domácej politike. Mali ale zásadný vplyv na nastoľovanie tém.

Ako povedala analytička Globsecu Miroslava Sawiris, často sa stávalo, že ak sa na Facebooku začal sklonovať nejak termín alebo teória, postupne ju vo verejných vystúpeniach použili aj politici a pretavila sa tak do mainstreamu.

Napríklad pojmy ako oligarchovia a hlavne „liberalizmus ako hrozba“ sa

