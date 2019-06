16.06.2019, 12:58 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: LinkedIN je plný špiónov / Holografický cirkus / Instagram a Černobyľ / ADMA na festivale

LinkedIN je plný špiónov

Podľa správy od Associated Press sa na LinkedIN pohybuje množstvo ľudí z tajných služieb, ktorý štandardne využívajú sociálnu sieť na špionáž. Cez vytvorenie fake účtu s pôsobivou pracovno – spoločenskou minulosťou až po generovanie profilových fotografii za použitia AI a posielanie žiadostí o prepojenie známym americkým politikom či podnikateľom. Trik je v tom, že veľa ľudí príjme žiadosť od dôveryhodne pôsobiaeho profilu bez toho, aby si overovali jeho pôvod. Tak mu poskytnú kredibilitu a ďalšie kontakty...

https://youtu.be/q3KbgGJux4E

Holografický cirkus

Tradičné cirkusy sa zo strany verejnosti netešia práve pozitívnym ohlasom, prioritne pre kruté podmienky akými väčšina z nich zaobchádza so zvieratami. Čo keby však moderné technológie priniesli do cirkusu úplne iný druh zážitku a zvieratá by zobrazovali výhradne cez holografické projekcie? Nemecký cirkus Roncalli to dokázal a výsledok vyzerá úchvatne!

UBER ukázal budúcnosť dopravy: mestské lietanie

Ich vízia a plány sú také veľké, že napriek masívnej miliardovej strate len za prvý kvartál tohto roku v nich invesori a analytici stále veria. UBER chce prepracovať dopravu v mestách z plošného 2D modelu do priestorového 3D – čo je marketingovo fantasticky povedané, že budúcnosť dopravy v mestách je na oblohe (nielen) v lietajúcich taxíkoch. Pred pár dňami predstavili pilotný projekt Uber Air a ukážky vôbec prvého interiérového modelu kabíny leteckého taxi. Komerčná prevádzka je naplánovaná od roku 2023, testovacie lety majú začať už o tri roky skôr.

Instagram a Černobyľ

Megapopulárna miniséria o havárii atómovej elektrárne Černobyľ je varovaním, že pred pravdou sa nedá uniknúť. Popularitá seriálu spôsobila, že na Ukrajinu smerujú tisícky ľudí pozrieť sa na vlastné oči, ako vyzerá toto miesto dnes. Bohužiaľ, instagramovskí influenceri neúctivo zabúdajú, že v prvom rade ide o dejisko katastrofy, kde priamo alebo na následky ožiarenia zomrelo mnoho ľudí. Skutočne sme ochotní spraviť všetko pre prchavý internetový fame?

ADMA na festivale

Festival Sensorium 2019 s podtitulom Rozšírená myseľ zabaví všetkých nadšencov umenia a kreativity v spojení s modernými technológiami. Ako môžu technológie rozšíriť naše schopnosti tvoriť, uvidíte v našom foto reporte z festivalu na webe ADMA.sk

Seriál Digitálny týždeň vzniká v spolupráci s ADMA. Vychádza každý týždeň v nedeľu na Mediálne.sk a TREND.sk.

