Twitter zasiahol proti klamlivému videu, zdieľal ho aj Trump

Klip zaznamenal v nedeľu 5,8 milióna zhliadnutí a zdieľaný bol 34-tisíckrát. Šíril ho tiež Dan Scavino, ktorý v Bielom dome pôsobí ako riaditeľ oddelenia pre sociálne médiá. „Ospalý Joe v St. Louis, Missouri dnes povedal: „nezostane nám nič iné, len znovu zvoliť Donalda Trumpa,“ napísal D. Scavino k videu, pričom uviedol nepresne, že ide o prejav v St. Louis. Podľa stanice CNN sa J. Biden takto trochu neisto vyjadril vo svojom príhovore v Kansas City a jeho vystúpenie v St. Louis obsahovalo inú formuláciu.

V klipe je však iba časť oznámenia, ktoré celé znelo takto: „Ospravedlňte ma. Nezostane nám než znovu zvoliť Donalda Trumpa, ak budeme pokračovať v tých nekonečných hádkach. Musí to byť pozitívne kampaň.“ J. Biden podľa CNN narážal na „negatívne útoky“ v Demokratickej strane, v ktorej teraz bývalý viceprezident o nomináciu súperí s vermontským senátorom Berniem Sandersom.

Just in: Twitter applied its new manipulated media label for the first time to a deceptively edited video of Joe Biden. It was shared by White House social media director Dan Scavino, and retweeted by the president. pic.twitter.com/PggcCwMNkx