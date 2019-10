Twitter chce byť spravodlivý, zakáže politickú reklamu

31.10.2019, 10:15 | TASR

Mikroblogovacia sieť Twitter zakáže od 22. novembra vo svojich príspevkoch akúkoľvek politickú reklamu. Zdôvodnila to tým, že spoločnosti pôsobiace v oblasti sociálnych médií poskytujú inzerentom nespravodlivú výhodu pri šírení cielených a zavádzajúcich správ.

„Hoci je internetová reklama pre komerčných inzerentov neuveriteľne vplyvná a veľmi efektívna, pre politiku, kde sa dá použiť na ovplyvnenie hlasovania, ktoré bude mať dopad životy miliónov ľudí, predstavuje táto sila značné riziká,“ uviedol v stredu na svojom konte šéf Twitteru Jack Dorsey.

Nové pravidlá zverejní Twitter týždeň pred nadobudnutím ich platnosti. Budú sa teda týkať aj decembrových volieb vo Veľkej Británii.

„Veríme, že dosah politických posolstiev má byť zaslúžený, a nie kúpený,“ myslí si J. Dorsey. Krok Twitteru je ďalším príspevkom do diskusie o politickej reklame v USA rok pred tamojším prezidentskými voľbami.

Táto spoločnosť ide pritom opačným smerom ako jej hlavný rival Facebook, ktorého šéf Mark Zuckerberg nedávno uviedol, že zatiaľ nemieni overovať správnosť faktov uvedených v politickej reklame, čo zdôvodnil okrem iného slobodou prejavu. M. Zuckerberg navyše upozornil, že zákaz politickej reklamy by postihol aj témy ako ochrana klímy či feminizmus, píše agentúra DPA.

J. Dorsey však s týmto argumentom nesúhlasí. „Tu nejde o slobodu prejavu, ale o platenie za dosah,“ napísal. A to by podľa neho mohlo mať výrazné dopady, „na ktoré dnešná demokratická infraštruktúra nemusí byť pripravená“. Twitter by sa navyše stal nedôveryhodný, keby na jednej strane tvrdil, že robí všetko, čo je v jeho silách, aby obmedzil šírenie zavádzajúcich informácií a zároveň ich šíril za peniaze.

J. Dorsey pripustil, že kritici by mohli obviňovať Twitter z toho, že zákazom reklamy zvýhodňuje súčasných politikov. „Boli sme však svedkami toho, koľko politických hnutí dosiahlo masívny rozmer bez akejkoľvek politickej reklamy,“ argumentuje.

Počas prezidentských volieb v USA v roku 2016 sa v sociálnych médiách objavila masívna politická reklama z Ruska, ktorá mala polarizovať americkú spoločnosť a sčasti prispela k zvoleniu súčasného prezidenta Donalda Trumpa, známeho aktívnym využívaním Twitteru.

Jeho tím kritizoval krok Twitteru ako ďalší pokus potlačiť konzervatívne hlasy. Kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová, stúpajúca hviezda opozičných demokratov, ju naopak ocenila ako „etické rozhodnutie“.

Facebook má približne 2,45 miliardy používateľov, zatiaľ čo v prípade Twitteru je ich podľa posledných porovnateľných údajov len asi 330 miliónov. Twitter medzičasom oznamuje len to, koľko používateľov dosiahne pomocou reklamy – naposledy ich bolo 145 miliónov.