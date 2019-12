Sto najlepších technických zariadení dekády

29.12.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | Tvoja tvár Facebooku (ne)znie povedome / Giganti sa spájajú / Osemročný chlapec vládne YouTube

Tvoja tvár Facebooku (ne)znie povedome

Veľa sa pri Facebooku hovorí hlavne o jeho prešľapoch – napríklad naposledy o úniku databázy 267 miliónov súkromných telefónnych čísel – avšak málo sa spomína reálna bitka o dôveryhodnosť, ktorú Facebook vedie každý deň. Tesne pred Vianocami sociálna sieť aktívne zakročila a vymazala používateľské účty, ktorých profilové fotografie boli vygenerované cez umelú inteligenciu a s najväčšou pravdepodobnosťou preto išlo o nereálne osoby, ktoré sa však aktívne zapájali do spoločenských, prevažne politických diskusii s cieľom ovplyvňovať verejnú mienku.

Giganti sa spájajú

Nebolo by skvelé, keby sa Amazon, Apple a Google spojili a vytvorili spoločný projekt? Áno, bolo by to super a práve k tomu dochádza – dokonca sa pridali Samsung, Philips a Ikea. Spoločnou víziou je ambiciózne zadefinovanie spoločných štandardov pre nastupujúcu generáciu zariadení pre inteligentné domácnosti, ktoré by vedeli vzájomne bezproblémovo komunikovať bez ohľadu na výrobcu. Za takéto iniciatívy tlieskame!

Najlepšie technické zariadenia dekády

The Verge pripravil extrémny zoznam sto najlepších zariadení, ktoré zadefinovali smerovanie technológii po roku 2010 až dodnes – prežili sme dekádu veľkých bitiek o dominanciu na trhu smartfónov, prenikania inteligentných riešeni do domácností a na naše zápästia či elektrifikácie automobilov. Tento článok je skutočnou lahôdkou a schválne, koľko zástupcov z top päťky ste si dokázali správne tipnúť? Rebríček otvárajú na 100. priečke okuliare Google Glass, na špici sú Tesla Model S, Samsung Galaxy S6, Apple Macbook Air, Amazon Echo a iPhone 4 od Applu.

Osemročný chlapec vládne YouTubu

Ryan Kaji začínal na YouTube ako trojročný s rozbalovaním hračiek, dnes už vytvára o niečo „dospelejší“, vzdelávací obsah. Za tento rok si pripíše na účet 26 miliónov dolárov, čím potvrdil minuloročnú pozíciu jedného z najlepšie platených youtuberov na svete. Čo stojí za jeho fenomenálnym úspechom a kto sa ešte umiestnil v rebríčku tých najlepších?

ADMA novinky v #digitalnytyzden

Seriál #digitalnytyzden sme pre vás v spolupráci s Mediálne.sk pripravovali viac ako štyri roky, čo čisto matematicky znamená takmer 210 vydaní alebo tiež 1 050 referencií na ďalšie články. So začiatkom roku sme sa spoločne rozhodli úspešnú rubriku presunúť inam – fanúšikovia ju zatiaľ nájdu na #ADMAwebe a ďalšími novinkami z digitálneho sveta tiež pravidelne napĺňame našu Facebook page. Vidíme sa v 2020!

