Softvér lietadiel Airbus treba reštartovať. Čo ak to pilot nestihne?

Digitálny týždeň | Google skúša nové + / Internetová generácia Z / Antistres Pinterest / ADMA Academy: optimalizácia

Google skúša nové +

Ak sa Google do dnešného dňa niečo výrazne nedarí, je to vytvoriť akúkoľvek funkčnú a obľúbenú sociálnu sieť či komunikačnú platformu. Orkut, Google Buzz, Allo, Google Wave či neuveriteľne pretláčaná Google+, ani jedna sa neudržala pri živote. Nevadí, povedali si v Google a ohlásili Shoelace – sociálnu sieť, ktorá bude skutočne sociálna (wow!) a má aktívne nabádať ľudí tráviť menej času so smartfónom a viac sa venovať skutočnému životu. Viac o zábavke na webe Gizmodo.

Internetová generácia Z

Sú neustále online cez viaceré zariadenia a filmy pozerajú zásadne na Netflixe. Informácie o svete získavajú na sociálnych sieťach a najviac času strávia na Instagrame a YouTube. Nepoznajú svet bez sociálnych sietí a vyzdvihujú diverzitu, pretože ju považujú za prospešnú pre spoločnosť. Trpia konštantným pocitom, že sa v ich online bubline stane niečo dôležité a oni to premeškajú (z angličtiny FOMO – fear of missing out). Prakticky ignorujú Android, pretože iPhone je pre nich jediný spoločensky prijateľný smartfón. Zoznámte sa vďaka prieskumu BusinessInsider s generáciou dnešných tínedžerov – generáciou Z.

Softvér lietadiel Airbus treba reštartovať

Zdá sa, že Boeing nie je jediný, kto má problémy. Európsky výrobca lietadiel Airbus a jeho model A350 patrí k tomu najlepšiemu, čo sa dá v súčasnosti na trhu získať. Avšak s jedným zásadným „ale“ – softvér v A350-941 treba presne po 149 hodinách reštartovať. V praxi to znamená, že sa lietadlo musí pred uplynutím tohto času vypnúť a nechať nabehnúť kompletne nanovo. V opačnom prípade hrozia nepredvídateľné poruchy na viacerých systémoch kritických pre let. A s akým lietadlom plánujete letieť na dovolenku vy?

Antistres Pinterest

Asi najestetickejšia stránka na internete sa často využíva ako miesto inšpirácie, ktorú ľudia vyhľadávajú podľa rôznych príbuzných tém. Na Pintereste si však všimli, že používatelia okrem inšpirácie často vyhľadávajú aj pojmy ako stres a úzkosť. Ako im pomôcť?

ADMA Academy: optimalizácia

Pokračovaním ADMA digital marketing academy bola prednáška o analytike, jej základných princípoch, nastavovaní KPI a o práci s nástrojom Google Analytics. Všetko v duchu: „čo nenameráte, to nebudete vedieť optimalizovať“. Viac napovie #ADMAblog.

