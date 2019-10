Má Spot z laboratórií namierené rovno do legendárneho cirkusu?

20.10.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | Libra stráca podporu / ADAC testoval... Lego / Fortnite sa ponoril do tmy / ADMA Academy II. stupeň

Zdroj: YouTube / The Verge

Libra stráca podporu

Podľa plánov mala byť Libra systém pre rýchle medzinárodné transakcie, avšak ambiciózny projekt môže pochovať odpor regulačných úradov a ich presvedčenie, že Libra naruší existujúce peňažné trhy. Následkom toho sa od projektu odkláňajú kľúčoví partneri ako Mastercard, Visa či Ebay, PayPal a Stripe. Facebook sa preto snaží rozptýliť obavy politikov a regulačných úradov, že by jeho vlastná mena mala zasahovať do kompetencií centrálnych bánk.

ADAC testoval... Lego

Zaujímalo vás niekedy, ako by dopadli reálne nárazové testy áut Lego? Úprimne, myslíme si, že asi nie. No napriek tomu nemecký ADAC otestoval náraz Porsche 911 GT3 RS do Bugatti Chiron, čo je taký druh nárazového testu, ktorý pre astronomické ceny oboch áut v reálnom svete skutočne nikto nikdy nevyskúša. Celý test je poctivo zodkumentovaný v spomalených záberoch a získal už viac ako 100-tisíc videní na YouTube!

Smeruje Spot z laboratórií do legendárneho cirkusu?

Pochod desiatich robotov Spot ťahajúcich kamión v štýle Star Wars sme mali v #digitalnytyzden začiatkom roka, stále však išlo o experimenty s „premakaným“ PR, ktoré v Boston Dynamics jednoducho vedia. Teraz Spot opúšťa laboratóriá, aby sa dostal do rúk vybraným spoločnostiam a začalo sa jeho testovanie v praxi. Podľa The Verge má o roboty záujem napríklad legendárny Cirque du Soleil, ktorý si ich vie predstaviť v spoločnom vystúpení s ľuďmi.

Fortnite sa ponoril do tmy

Ekonomicky fenomenálne úspešný Fortnite – pre ilustráciu, víťaz posledného turnaja zarobil viac ako víťaz tenisového Wimbledonu, cyklistických pretekov Tour de France či golfového The Masters – je neoddeliteľnou dennou súčasťou okolo 250 miliónov hráčov. Epic Games si pre všetkých pripravil jedno z najambicióznejších prekvapení, ktoré si niekto dovolil na vlastných hráčoch vyskúšať a jednoducho... hru vypol.

Lepšie povedané, chystá veľký update, a aby ho mohol urobiť, všetkých hráčov „vysala“ čierna diera a na dlhé hodiny sa im po prihlásení zobrazovala na obrazovke len veľká čierna diera. Dnes je už Fortnite Chapter 2 Season 1 vonku a prináša viaceré významné zmeny.

ADMA Academy II. stupeň

Aktuálne prebieha v poradí už tretia ADMA Digital Marketing Academy s cieľom previesť účastníkov základom digitálneho marketingu. Vypočuli sme však požiadavky a pre vás – marketérov s väčšími skúsenosťami s digitálnym marketingom – spúšťame nadstavbu ADMA Digital Marketing Academy II. Našou snahou je praktickou a interaktívnou workshopovou formou prispôsobiť témy individuálnym požiadavkám prihlásených účastníkov, a tak ešte viac prehĺbiť ich znalosti. Viac sa dozviete v článku na #ADMAweb.

