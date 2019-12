Sme sledovaní. A je to horšie, ako sme si doteraz mysleli

23.12.2019, 13:28 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Microsoft čaká nadupaný rok 2020 / Facebooku uniklo cez 260 miliónov čísel / Pokutovaný Google / ADMA DigitalPie 2020 už čoskoro

Microsoft čaká nadupaný rok 2020

The Verge pripravil veľmi solídny odhad, čo všetko hardvérové na nás chystá Microsoft a rozhodne nepôjde len o nový Xbox Series X. Môžeme sa tešiť na rozšírenie rodiny Surface o slúchadlá, webkamery či skladací smartfón, ale tiež nové generácie notebookov Book.

Facebooku uniklo cez 260 miliónov čísel

Koncom roka ide Facebooku karta – v polovici decembra jednému zo zamestnancov mzdového oddelenia ukradli z auta viaceré nezašifrované pevné disky s osobnými údajmi 30-tisíc zamestnancov. Vyšetrovatelia zatiaľ vylúčili, že išlo o cielenú krádež, ale je to preto menší problém?

No a aby toho nebolo málo, na online fóre bola pred niekoľkými dňami uverejnená databáza 267 miliónov súkromných telefónnych čísel používateľov Facebooku. Akým spôsobom sa podarilo získať databázu zostáva momentálne nejasné. Inak, spomínali sme, že pred tromi mesiacmi im unikla databáza až 420 miliónov čísel? Keď sa darí, tak sa darí!

Sme sledovaní. A je to horšie, ako ste si doteraz mysleli

Ak sa vám príspevok vyššie zdal málo znepokojujúci, ešte sa len rozbiehame. Denník The New York Times uverejnil článok, ktorý do mimoriadnych detailov popisuje, akým spôsobom (nielen) Američanov cez smartfóny každý deň sleduje hŕstka prakticky neregulovateľných technologických gigantov, a takto nadobudnuté dáta ukladá.

A napriek tomu, že sú dáta väčšinou anonymné, nie je akokoľvek náročné ich priradiť konkrétnym ľuďom. Veď keď chodíte pravidelne večer na jedno miesto, asi tam bývate, ráno vozíte na jedno miesto deti do školy a na krúžky, cez deň chodíte do práce, popritom niekde nakupujete...

Pokutovaný Google

Koniec roka nie je dramatický len pre Facebook, ale vďaka francúzskemu protimonopolnému úradu tiež pre Google. Pre zneužitie dominantného postavenia na trhu s reklamou spojenou s internetovým vyhľadávaním dostal pokutu astronomických 150 miliónov eur. Dôvodom má byť neprehľadnosť a netransparentnosť platformy Google Ads.

ADMA DigitalPie 2020 už čoskoro

Víťazov Digital Pie 2019 sme predstavili len nedávno, avšak nič nie je staršie ako včerajšie úspechy – pripravte sa na Digital Pie 2020, ktorý štartuje už o pár dní! Dovtedy odporúčame hľadať inšpiráciu medzi víťazmi posledného ročníka.

