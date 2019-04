Šéf Apple nechce, aby ste iPhone používali pričasto

28.04.2019, 15:23 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Autonómne taxíky už v 2020 / UBER je S5 / Masívny telkotablet Samsung / ADMA a Sensorium Festival

Autonómne taxíky už v 2020

Tesla počas Autonomy Day ohlásila, že už v roku 2020 predpokladá prvé rozšírenie autonómnych taxíkov z vlastných radov.

Do siete sa bude môcť zapojiť prakticky každý majiteľ nového modelu Tesla vďaka od výroby namontovanému čipu, schopnému zabezpečiť plne autonómny mód riadenia. V praxi by to malo fungovať tak, že ak práve aktívne nevyužívate svoj elektromobil, môžete ho prihlásiť do aplikácie. Tá vám sama zabezpečí jeho vyťaženie a automobilke za to odvediete časť zo zisku.

Všetko znie super, odvrátená strana mince sú správy o strate vo výške 702 miliónov dolárov v prvom kvartáli 2019 a zároveň virálne video samovznietenia Modelu S na parkovisku v Číne. Za nás - ak dovtedy Tesla neskrachuje a majiteľom nebudú autá horieť pod zadkom, veľmi radi sa necháme nahovoriť na otestovanie autonómnych taxíkov.

UBER je späť

A keď sme v príspevku vyššie hovorili už o taxíkoch, tak na Slovensko sa vracia budúcnosť a po roku si znova môžeme objednať UBER. Nový nábor na vodičov sa práve začal a ako cestujúci sa viete odviezť po registrácii na tomto linku.

Tim Cook je za menšie používanie iPhone

Na Summite Time 100, organizovanom magazínom Time, vystúpil v pódiovom rozhovore Tim Cook, CEO Apple. Okrem iného odznelo, že Apple nikdy nešlo o zvyšovanie času, ktorý strávite používaním ich zariadení, špeciálne pri iPhone.

Znie to paradoxne hlavne preto, že Apple zdokonaľuje vývojarske nástroje práve tak, aby vývojári aplikácií mohli svojim používateľom posielať pravidelné notifikácie, a tým ich vtiahnuť naspať. Samotný Tim má množstvo notifikácií už vypnutých, pretože mu podľa jeho názoru žiadnym zásadným spôsobom nezlepšovali život – pre tento účel Apple vyvinul aj rozšírenie Screen Time, ktoré vám má v prehľadných denných či týždenných grafoch ukázať, koľko času strávite na vašich zariadeniach a pri akých činnostiach.

Masívny telkotablet Samsung

Ak sme pri iPad PRO trochu pochybovali, či má význam znižovať prenosnosť a výhody tabletu takto veľkým displejom, tak Samsung Galaxy View 2 nás presvedčil, že tablet môže byť ešte neohrabanejší.

Sedemnásť palcov a FULL HD rozlíšenie má slúžiť primárne na pozeranie filmov a videí, podporuje rýchle LTE siete a so zabudovanou 12000 mAh batériou by mohol mať celkom slušnú výdrž. Ak idete na chatu a nechcete byť úplne odrezaný od sveta, možno niečo podobné má pre vás zmysel.

ADMA a Sensorium Festival

Sensorium, najväčší festival digitálneho umenia a kultúry na Slovensku, sa 7. – 9. júna 2019 vracia do Bratislavy. Sme radi, že môžeme byť opäť partnerom festivalu, ktorý vám ako marketérom, dizajnérom či technológom ukáže nové spôsoby, ako technológie môžu rozšíriť vašu myseľ, kreativitu a možnosti práce s dátami i médiami.

Seriál Digitálny týždeň vzniká v spolupráci s ADMA. Vychádza každý týždeň v nedeľu na Mediálne.sk a TREND.sk.

Prečítajte si staršie vydania seriálu Digitálny týždeň (aj RSS)