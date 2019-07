07.07.2019, 15:00 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Xiaomi vykráda ako nikto / Keď UI navrhne netvor / Niantic by Google / ADMA Academy: online médiá

Xiaomi vykráda ako nikto

Apple má Memoji a Xiaomi má... Mimoji. Animovaná verzia emotikonov od čínskeho giganta nevyzerá len podvedomo, ale ide o kompletnú designovú kopírku a zmena jedného písmena v mene je tiež čistý výsmech. Takto nie!

Keď UI navrhne netvor

Grafické používateľské rozhranie, teda slovenský preklad výrazu User Interface (skrátene UI), je veľmi zjednodušene povedané vizuálne stvárnenie všetkého, s čím ako bežný smrteľník pri prezeraní obsahu na internete prídete do kontaktu. Nie vždy však grafický návrh vypáli podľa predstáv – presne to je podstatou parodického webu User in yer face, ktorý sa zameriava na to najhoršie a najnefunkčnejšie, s čím sa ako používateľ viete stretnúť. A ešte vám pritom meria čas, aby ste vedeli, koľko ste sa trápili. Zákerné!

Rodí sa v Holandsku reálna konkurencia Tesle?

O elektromobiloch píšeme pomerne často a okrem Tesly bola viackrát reč o Mercedes EQC či Audi e-tron. Avšak preteky v elektromobilite rozhodne prajú novátorským startupom a ich originálnym myšlienkam. Holandský koncept One automobilky Lightyear je špecifický v integrovaní solárnych panelov priamo do kapoty a strechy, čo podľa výrobcu má rekordný dopad na zvýšenie dojazdu – výrobca sľubuje až 800 kilometrov. Vizuálne auto pripomína mix retro tvarov a moderných technológii, čo sa nám páči.

Niantic by Google

Asi ste počuli o megaúspešnom hite Pokémon Go, ktorý pred niekoľkými týždňami doplnila hra zo sveta Harryho Pottera s názvom Wizards Unite. Obe hry využívajú rozšírenú realitu a stojí za nimi štúdio Niantic. Zaujímavosťou je, že táto spoločnosť s hodnotou štyri miliardy dolárov je v podstate „bokovka“ patriaca Google. Na zmapovanie histórie a súčasnosti okolo Niantic sa vydáva skvelý článok od TechCrunch.

ADMA Academy: online médiá

V rámci ADMA Academy znova nemohol chýbať blok o online médiách a ich plánovaní. Veď ako by sa ten starostlivo pripravený a kreatívny obsah, ktorý vytvoríme, dostal na svetlo sveta? Zistite základné strategické prístupy v online plánovaní a omnoho viac!

