Prvá pieseň z 80. rokov prekonala na YouTube miliardu videní

17.10.2019, 10:57 | TASR

Skladba „Sweet Child o' Mine“ od americkej hardrockovej skupiny Guns N' Roses sa stala prvým hudobným videoklipom z 80. rokov, ktorý na webovej zdieľacej stránke YouTube dosiahol miliardu zhliadnutí. Informovala o tom v stredu stanica BBC.

Dynamická balada, ktorá sa objavila na debutovom albume skupiny „Appetite for Destruction“ (1987), mala v tomto roku priemerne 590-tisíc zhliadnutí denne.

Rockeri z Los Angeles sú najvyhľadávanejšou formáciou stránky YouTube v kategórii hudobných videoklipov z 80. i 90. rokov. Ich hit „November Rain“ z roku 1992 je totiž jediným hudobným videoklipom z tohto desaťročia, ktorý sa dostal do „klubu“ hudobných videoklipov s miliardovou sledovanosťou.

Skupina má na YouTube viac než 6,7 milióna odberateľov, „Appetite for Destruction“ je stále najlepšie predávajúcim sa debutovým albumom amerického interpreta v histórii - album si dodnes zakúpilo celosvetovo vyše 30 miliónov fanúšikov.

Do prvej päťky najvyhľadávanejších hudobných videoklipov z 80. rokov patria na YouTube ďalej „Take On Me“ (A-ha, 943 miliónov zhliadnutí), „Girls Just Want to Have Fun“ (Cyndi Lauperová, 786 miliónov zhliadnutí), „Every Breath You Take“ (The Police, 699 miliónov zhliadnutí) a „Billie Jean“ (Michael Jackson, 694 miliónov zhliadnutí).

V lete tohto roka sa najstarším hudobným videoklipom s bilanciou jednej miliardy zhliadnutí na YouTube stala klasická skladba od britskej rockovej skupiny „Bohemian Rhapsody“.

Vôbec prvým hudobným videoklipom, ktorý na tejto platforme dosiahol miliardu zhliadnutí, bola v roku 2012 pieseň „Gangnam Style“ od juhokórejského speváka Psy. Video má momentálne viac než 3,4 miliardy zhliadnutí.

Absolútny rekord v tejto štatistike drží portorický spevák Luis Fonsi so skladbou „Despacito“, ktorú si od roku 2017 pozrelo na YouTube vyše 6,4 miliardy ľudí.