02.09.2019, 10:02 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Novinári vo Facebooku / Fresco ako návnada / Využívate bezpečné aplikácie? / ADMA špeciál o influenceroch #3

Novinári vo Facebooku

Najväčšia sociálna sieť potvrdila The New York Times, že skladá nový tím interných redaktorov, ktorí budú poverení výberom najnovších, najdôležitejších a najrelevantnejších správ do sekcie, ktorú ma Facebook aktuálne v príprave.

Fresco ako návnada

iPad Pro bol už pri uvedení zamýšľaný ako zariadenie pre profesionálnych, a tiež amatérskych umelcov. Tomu dávajú nový rozmer program tvorcov Photoshopu a Ilustratoru. Fresco prichádza koncom roka a podľa prvých dojmov vyzerá fakt super! Nám sa obzvlášť páči funkcia miešania farieb s možnosťou úprav ich charakteristík a textúr – skutočne máte dojem, že pracujete na plátne.

Prestaňte používať Bluetooth. Najlepšie ihneď

Využívame ho každý deň na nekonečnom množstve zariadení. Je praktický, veľa z baterky nevytiahne, preto ho ani nezvykneme vypínať. Pritom sa roky vie o tom, že (nielen) voľne nespárované zariadenia sú ľahko napadnuteľné a pri prenášaní dát je podľa nových výskumov možné odchytiť množstvo súkromných informácií.

Jedna z najčastejších rád pre účastníkov konferencie DEF CON v americkom Las Vegas, kam chodia tisícky hackerov z celého sveta, znie jednoducho – vypnite si Bluetooth. Stojí za zamyslenie, prečo to urobiť natrvalo.

Využívate bezpečné aplikácie?

Správy z aktuálne prebiehajúceho vyšetrovania vyvolali na Slovensku okrem iného tiež vlnu otázok ohľadom zabezpečenia bežne využívaných aplikácií na chatovanie. Bezpečnostní expertí z Binary Confidence preverili deväť aplikácií a zoradili ich podľa toho, ako zabezpečujú súkromie komunikácie. TREND sa tiež pýtal na klasický email, avšak jeho zabezpečenie expert prirovnal k pohľadnici.

ADMA špeciál o influenceroch #3

V poslednom #digitalnytyzden sme písali o výhodách a nevýhodách spolupráce s influencermi a pridali sme niekoľko kampaňových failov. O influenceroch sa veľa hovorí, odporcovia však tento marketingový výraz považujú len za buzzword, pretože nasadenie tváre pre kampaň nie je nič nové. Pozreli sme sa preto na históriu influencer marketingu bližšie a dostali sme sa niekde do roku 1890…

Seriál Digitálny týždeň vzniká v spolupráci s ADMA. Vychádza každý týždeň v nedeľu na Mediálne.sk a TREND.sk.

Prečítajte si staršie vydania seriálu Digitálny týždeň (aj RSS)