Predbežná dohoda o znení novej európskej smernice je na svete

14.02.2019, 09:42 | TASR

Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ (členské štáty) sa v stredu v Štrasburgu predbežne dohodli na vylepšení a schválení novej smernice o autorských právach na jednotnom digitálnom trhu, teda smernice o copyrighte.

Poslanci EP s predstaviteľmi Rady EÚ uzavreli predbežnú dohodu, ktorej predchádzali tri dni intenzívnych rokovaní pod dohľadom Európskej komisie (EK), ktorá stojí za návrhom smernice.

Predbežná dohoda v rámci takzvaného trialógu bola možná po tom, ako rumunské predsedníctvo v Rade EÚ koncom minulého týždňa oznámilo, že na základe francúzsko-nemeckého kompromisu sa podarilo dosiahnuť konsenzus väčšiny členských štátov na znení tejto smernice.

Komisia navrhla reformu smernice o copyrighte v septembri 2016 s cieľom zmodernizovať autorské práva v EÚ pre potreby digitálneho veku. Pôvodné znenie revidovanej smernice vyvolalo veľké diskusie medzi členskými štátmi Únie a viedlo k silnému tlaku zo strany internetových gigantov ako sú Google či Facebook na jednej strane a médiami, tlačovými agentúrami a tvorcami mediálnych obsahov na strane druhej.

Podpredseda EK pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip na svojom účte na Twitteri uviedol, že vďaka dohode medzi inštitúciami EÚ Európania budú konečne mať moderné pravidlá týkajúce sa autorských práv, ktoré sú vhodné pre súčasný digitálny vek s reálnymi výhodami pre každého.

To znamená dodržanie práv užívateľov internetu, spravodlivé odmeňovanie tvorcov digitálnych obsahov a jasné pravidlá pre platformy, ktoré šíria digitálne obsahy.

„Nové pravidlá poskytnú ľuďom viac možností využívať materiály chránené autorskými právami pri plnej právnej istote. Sloboda prejavu je zaručená a užívatelia budú mať právomoc spochybniť akékoľvek neoprávnené odstránenie obsahu online platformami,“ spresnil A. Ansip.

Dohoda stanovuje, že online platformy sú povinné platiť poplatky za takzvané „susedné práva“ médiám, čiže aj za odkazy na krátke úryvky z novinových článkov. Túto možnosť presadzovali mediálne organizácie, vrátane Európskej aliancie tlačových agentúr (EANA), ktorej členom je aj TASR.

Médiá argumentovali, že internetoví giganti zarábajú miliardy z príjmov na reklame, ktorá je viazaná na mediáne obsahy, zatiaľ čo autori týchto obsahov a samotné médiá vychádzajú naprázdno. Predbežná dohoda ešte musí byť schválená členskými štátmi EÚ a následne aj poslancami europarlamentu.

V EP by sa malo o smernici o copyrighte hlasovať koncom marca na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu, najneskôr však v dňoch od 15. do 18. apríla, lebo cieľom je ukončiť celý proces ešte pred májovými voľbami do europarlamentu.