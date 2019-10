13.10.2019, 15:10 | Matúš Kollár

Digitálny týždeň | A tiež: Nokia prekvapila / Náhľad do rodiny Huawei / Digitálny obsah zarába / ADMA spúšťa DAR

Nokia prekvapila

Zvykneme celkom veľa písať o smartfónoch od Apple, Huawei či Samsung, ale v skutočnosti low-cost modely začínajú byť oveľa zaujímavejší segment. Napríklad The Verge dosť pochválil novú Nokia 7.2, dokonca by mala zniesť priame porovnanie s Google Pixel 3A. Ak sa rozhodujete primárne pre kvalitu fotoaparátu, tiež to určite nie je zlá voľba. Avšak, samozrejme, záleží od svetelných podmienok. Digital Trends ju dokonca porovnal so súčasným kráľom fotomobilov iPhone 11 Pro a obstála veľmi slušne!

Náhľad do rodiny Huawei

Osobný život rodinného klanu „Huaweiovcov“ je po americkom obvinení zo špionáže pod drobnohľadom. Business Insider zmapoval zaujímavú životnú cestu Rena Zhengfeia, bývalého armádneho inžiniera, ktorý z ničoho vybudoval jednu z najväčších čínskych spoločností s takmer 200-tisíc zamestnancami. Napriek kontroverznosti si dovolíme tvrdiť, že ide stále o jeden z najväčších podnikateľských príbehov dneška.

Prečo TikTok neskopíruje Facebook tak ľahko ako Snapchat

Najrýchlejšie rastúca sociálna sieť s takmer jeden a pol miliardou aktívnych používateľov a pravdepodobne ste ju ani nezachytili – TikTok – je mimoriadny hit hlavne medzi tínedžermi. Podstatou TikTok na rozdiel od klasického Instagramu a jeho Stories nie je ukázať, že máte skvelý život a všetko okolo vás (vrátane vás) je krásne, ale jednoducho zabaviť „obyčajných“ ľudí, ktorí vás sledujú.

To sa dá dosiahnuť rôznym spôsobom, no hlavne reagovaním na už existujúce videá iných používateľov, ktoré budete kreatívne interpretovať po svojom. Zdá sa, že zásadné rozdiely podcenil tiež Mark Zuckerberg, ktorý v TikTok videl len malú časť už existujúcej funkcionality Instagramu, a preto ho táto sociálna sieť valcuje, uvádza TechCrunch.

Digitálny obsah zarába

Postupné spoplatňovanie internetového obsahu väčšiny slovenských médií začína prinášať prvé ovocie. Nasvedčujú tomu rastúce tržby u najvýznamnejších slovenských portálov, hoci im stále plne nedokážu kompenzovať výpadky peňazí z inzercie. TREND sa ne nedávno pozrel bližšie.

ADMA spúšťa DAR

Nový projekt na obzore! Predstavujeme exkluzívny rebríček v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku Digitálna agentúra roka (DAR). Cieľom rebríčka je každoročne zostaviť poradie najlepších agentúr v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku, a to na základe piatich hodnotiacich kritérií.

Tri kritériá Performance, Idea a Execution – ako ich poznáme zo súťaže Digital Pie – tvoria systém priebežného zberania bodov vo vybraných 20 súťažiach a 51 súťažných kategóriách digitálneho marketingu doma i v zahraničí. Parameter Economy bude sledovať ekonomickú výkonnosť agentúr na báze obratu a EBITDA. Ďalším hodnotiacim kritériom bude Awareness – znalosť digitálnych agentúr na trhu. Viac v článku na #ADMAweb.

Seriál Digitálny týždeň vzniká v spolupráci s ADMA. Vychádza každý týždeň v nedeľu na Mediálne.sk a TREND.sk.

